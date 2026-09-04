مترو تهران فقط تا این تاریخ رایگان است
به گزارش تابناک، مترو و اتوبوسهای تندروی تهران تا ۱۹ شهریورماه رایگان خواهند بود. این را مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، میگوید.
رایگان شدن حملونقل عمومی تهران از نهم اسفندماه سال گذشته و در پی اعلام وضعیت اضطراری و شرایط جنگی آغاز شد.
مدیریت شهری تهران در آن زمان با هدف تسهیل رفتوآمد شهروندان، روانسازی ترافیک و مدیریت بهتر شرایط، استفاده از مترو و اتوبوسرانی را رایگان اعلام کرد.این طرح که قرار بود متناسب با شرایط موجود ادامه پیدا کند، در ماههای بعد چند بار تمدید شد.
سرانجام در جلسه ۲۳ تیرماه شورای اسلامی شهر تهران، دو فوریت لایحه شهردار تهران درباره تمدید مهلت ارائه رایگان خدمات حملونقل عمومی در خطوط مترو و اتوبوسهای تندرو مورد بررسی قرار گرفت.
با پیشنهاد تعدادی از اعضای شورای شهر، مقرر شد استفاده شهروندان از حملونقل عمومی برای دو ماه دیگر نیز رایگان باشد و پس از اعلام پایان رسمی جنگ، ادامه یا توقف این طرح متناسب با شرایط کشور هر دو ماه یکبار مورد بررسی قرار گیرد.این پیشنهاد با ۲۱ رأی موافق به تصویب رسید، اما مصوبه فعلی نیز دارای زمان مشخص است و به گفته رئیس شورای شهر، رایگان بودن مترو و اتوبوسهای تندرو در حال حاضر تا ۱۹ شهریورماه اعتبار دارد.
چمران درباره ادامه این طرح تأکید کرده است که تصمیمگیری برای تمدید دوباره، به شرایط تهران بستگی دارد. به گفته وی اگر وضعیت شهر عادی باشد و ضرورتی برای ادامه رایگان بودن حملونقل عمومی وجود نداشته باشد، این طرح لغو خواهد شد.
بر این اساس، ۱۹ شهریور را میتوان نقطه تصمیمگیری دوباره درباره رایگان بودن مترو و اتوبوسهای تندرو در تهران دانست تصمیمی که بیش از هر چیز به شرایط کشور و وضعیت پایتخت در روزهای آینده وابسته است.
منبع: فارس