دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی گزارش‌های رسانه‌ای درباره تصمیم این کشور برای اعزام نیروی نظامی به تنگه هرمز را رد و اعلام کرد که تصمیمی در این باره اتخاذ نشده است.

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، برخی رسانه‌های کره جنوبی از جمله MBC و JTBC پنجشنبه اعلام کردند که سئول برای اعزام تجهیزات نظامی به تنگه هرمز تا پیش از پایان سال جاری میلادی آماده می‌شود و ممکن است که در ماه جاری میلادی به دنبال کسب تاییدیه پارلمانی در این باره باشد.

بر اساس این گزارش‌ها، گزینه‌هایی که تحت بررسی قرار دارد شامل اعزام یک هواپیمای گشتزنی دریایی، یک کشتی پشتیبانی لجستیکی یا یک واحد شناسایی و پاکسازی مین است.

در این گزارش‌های رسانه‌ای آمده که سئول با کشور‌هایی مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه در حال بحث درباره مقیاس و ماهیت کمک‌های احتمالی خود به این ماموریت است.

یک مقام ریاست جمهوری کره جنوبی به خبرنگاران گفت که سئول در حال رایزنی درباره راه‌های عملی کمک به آزادی دریانوردی در تنگه هرمز است و تایید کرد که تدابیر نظامی از جمله گزینه‌های در حال بررسی است.

دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی با بیان اینکه تاکنون درباره «هیچ چیز تصمیم‌گیری نشده است» افزود که سئول باید روند‌های حقوقی داخلی، آمادگی نظامی در شبه‌جزیره کره و موافقت پارلمان را نیز مد نظر قرار دهد.

این مقام اظهار کرد که ادعا‌ها در مورد اینکه کره جنوبی هیچ کمکی در مورد تنگه هرمز ارائه نکرده، «درست نیست» و سئول مدت‌های طولانی درباره کمک‌های عملی خود، با جامعه جهانی رایزنی کرده است.

وی افزود که لی جائه میونگ رئیس جمهور کره جنوبی هفته آینده در دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه درباره گزینه‌های مربوط به تنگه هرمز رایزنی خواهد کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ماه اوت اعلام کرد که به دلیل امتناع کره جنوبی از کمک به واشنگتن در جنگ علیه ایران، رزمایش‌های نظامی مشترک با سئول را کاهش داده است.