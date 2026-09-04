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دعوای منصوریان با عراقی‌ها فیک از آب درآمد

سرمربی اسبق استقلال برای مدت ۴۸ ساعت به سوژه اول فوتبال عراق تبدیل شد.
کد خبر: ۱۳۹۲۸۳۳
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منصوریان

دعوای منصوریان با عراقی‌ها 

به گزارش تابناک به نقل از فارس، علیرضا منصوریان در چند روز گذشته یکی از جنجالی‌ترین چهره‌های فوتبال عراق بود؛ سرمربی ایرانی الطلبه ابتدا در اعتراض به رأی انضباطی علیه تیمش، فدراسیون فوتبال عراق را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد و حتی گفت اگر لازم باشد برای پیگیری پرونده تا CAS هزینه شخصی می‌کند؛ اما حالا، بعد از احضار به کمیته انضباطی، موضعی کاملاً متفاوت گرفته است.

استارت ماجرا از یک برد تا یک جنجال بزرگ

ماجرا از دیدار الطلبه و نوروز شروع شد؛ مسابقه‌ای که تیم منصوریان یک بر صفر پیروز شد، اما بعد مشخص شد دو بازیکن الطلبه برای حدود ۱۰ ثانیه با شماره یکسان ۷۷ در زمین حضور داشته‌اند. شکایت نوروز باعث شد کمیته انضباطی نتیجه مسابقه را ۳ بر صفر به سود نوروز اعلام کند. 

منصوریان به سیم آخر زد

این تصمیم، واکنش تند سرمربی ایرانی را به دنبال داشت. منصوریان گفت اگر رأی تغییر نکند، موضوع را از مسیر‌های بالاتر پیگیری خواهد کرد و حتی از احتمال مراجعه به دادگاه حکمیت ورزش CAS صحبت کرد. او همچنین مستقیماً درباره عملکرد فدراسیون و یونس محمود، رئیس فدراسیون فوتبال عراق، موضع گرفت. 

یکی از جملات جنجالی او هم این بود که با اشاره به سابقه خودش گفت: «وقتی یونس محمود ۱۵ ساله بود، من در بوندسلیگا بازی می‌کردم.» 

تغییر موضع ۱۸۰ درجه‌ای

واکنش فدراسیون عراق سریع بود؛ منصوریان به کمیته انضباطی احضار شد تا درباره اظهاراتش توضیح دهد. اینجا داستان به نقطه‌ای متفاوت رسید؛ منصوریان در جلسه کمیته انضباطی عذرخواهی کرد و تأکید کرد قصد توهین به رئیس فدراسیون عراق را نداشته است. 

عذرخواهی از یونس محمود! 

منصوریان در موضع جدید خود، یونس محمود را نه هدف انتقاد، بلکه «اسطوره فوتبال عراق» توصیف کرد و گفت رابطه خوبی با او دارد.

او همچنین تأکید کرد که اعتراض الطلبه به رأی انضباطی همچنان پابرجاست، اما مسیر آن را از طریق کمیته استیناف دنبال خواهند کرد. 

یعنی اختلاف بر سر رأی باقی مانده، اما ادبیات منصوریان نسبت به مسئولان فوتبال عراق کاملاً تغییر کرده است.

اشتباه مترجم منصوریان! 

یک نکته مهم درباره مترجم دلیل بخشی از سوءتفاهم‌ها ترجمه اظهارات منصوریان عنوان شده است.

کاظم فرحانی، دستیار و مترجم منصوریان، هنگام ترجمه صحبت‌های او جملاتی تندتر از اظهارات اصلی سرمربی به کار برده و حتی موضوع را به مسائل سیاسی مرتبط کرده است. همین مسئله ظاهراً باعث شده بخشی از اظهارات مترجم به حساب منصوریان نوشته شود. 

منصوریان از یک طرف عذرخواهی کرده و از یونس محمود تمجید می‌کند و از طرف دیگر می‌گوید اعتراض به رأی ۳ بر صفر را از مسیر استیناف ادامه خواهند داد؛ بنابراین داستان منصوریان در عراق فعلاً نه با شکست در زمین، بلکه با جنگی که در چند روز، او را از تهدید به شکایت و انتقاد از فدراسیون، به عذرخواهی رسمی و تمجید از رئیس همان فدراسیون رسانده است.

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منصوریان استقلال عراق مربی فوتبال
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