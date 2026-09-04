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ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی
ویدیوی جنجالی آتش زدن اسکناس یک دلاری توسط دختر سوپرانقلابی در فضای مجازی بحث برانگیز شده است. برخی کاربران از این حرکت این دختر حمایت کرده و آن را حرکتی نمادین خوانده و برخی دیگر خواستهاند او یک دسته صد دلاری برای نشان دادن صداقتش از بین ببرد! برخی نیز با توجه به واقعیتهای اقتصادی، چنین حرکتهایی را بیاهمیت خواندهاند. این ویدیو را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.
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