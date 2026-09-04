En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 361
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۹۲۸۲۵
کد خبر:۱۳۹۲۸۲۵
786 بازدید
نبض خبر

ویدیوی جنجالی آتش زدن دلار توسط دختر سوپرانقلابی

ویدیوی جنجالی آتش زدن اسکناس یک دلاری توسط دختر سوپرانقلابی در فضای مجازی بحث برانگیز شده است. برخی کاربران از این حرکت این دختر حمایت کرده و آن را حرکتی نمادین خوانده و برخی دیگر خواسته‌اند او یک دسته صد دلاری برای نشان دادن صداقتش از بین ببرد! برخی نیز با توجه به واقعیت‌های اقتصادی، چنین حرکت‌هایی را بی‌اهمیت خوانده‌اند. این ویدیو را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر افزایش قیمت دلار آتش زدن دلار ویدیو افزایش قیمت ارز کاهش ارزش پول ملی فیلم ابرتورم سوپرانقلابی
اخبار مرتبط
تحقیر پول ایران توسط یک عراقی جنجال به پا کرد
ویدیویی تلخ از وضعیت پول ایرانی در عراق
با افزایش قیمت دلار مقدمه اغتشاش را فراهم می‌کنند
افشای قیمت آتی دلار روی آنتن تلویزیون
سخنان ترسناک وزیر اقتصاد درباره قیمت دلار
اظهارنظر عجیب همتی درباره وضعیت بازار ارز
مدیران لایقی‌اند که دلار از 70 هزار به 160 هزار رسید!
روایت یک مسئول از دزدی عظیم با دستکاری قیمت ارز
ادعای برگزاری سی جلسه برای افزایش قیمت بنزین و دلار!
تحقیر پول ایران توسط ترک‌ها با به آتش کشیدن!
پزشکیان حقوقش به عنوان رئیس جمهور را علنی کرد
این ویدیو باعث برکناری رئیس بانک مرکزی می‌شود؟
رسماً اعلام خطر می‌کنم، از خشم مردم به خدا پناه می‌برم!
زیرنویس شبکه خبر درباره دلار که خبرساز شد
4 شوک ارزی ایران، در دنیا تقریبا بی‌سابقه است!
کمدی افغانی‌ها برای صفرهای پول ایران!
همتی: افزایش نرخ دلار با توجه به جنگ منطقی بود
ویدیوی همتی که با دلار 90000 تومانی وایرال شد
سخنان مهم محسنی اژه ای درباره قیمت ارز
اعتراض علیرضا فغانی به سرعت سقوط پول ملی ایران
کارشناس تلویزیون: دلار مثل حضرت سلیمان مرده!
آتش زدن 100 دلاری در راهپیمایی 22 بهمن
خاک بر سر جوانی تو که با بالا رفتن دلار از دست ‌میره!
درگیری مجری تلویزیون و مهمان بر سر تورم و دلار!
سخنان همتی پس از پاس گل به دونالد ترامپ
آتش زدن دلار در تجمع مقابل مجلس!
ادعای حمایت از پزشکیان به شرط افزایش قیمت دلار!
ادعای نماینده مجلس: گزارش غلط به رهبری می‌دهند که قحطی نزدیک است!
ویدیوی جنجالی مهران مدیری درباره افزایش قیمت دلار
شوخی جنجالی وزیر اقتصاد با قیمت دلار: الان یا الان؟
عراقی‌ها و افغانی‌ها مسخره‌مان می‌کنند!
نخستین عکس العمل پزشکیان به افزایش قیمت دلار
ویدیویی از پزشکیان که همزمان با انفجار دلار وایرال شد
قالیباف: ارز با یک توییت بالا و پایین نمی‌رود
آتش زدن دلار، نقطه ضعف دشمن است
طعنه عباس جمشیدی‌فر به قیمت دلار و تومان!
با خالی‌بندی می‌گویند ارز وارد کشور می‌کنیم!
بحث پزشکیان با یک امام جمعه بر سر دلار
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر