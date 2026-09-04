جاده چالوس از ساعت ۱۶ امروز یکطرفه میشود
به گزارش تابناک؛ سردار احمد کرمیاسد رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره محدودیتهای ترافیکی پایان هفته اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تردد و احتمال تشدید بار ترافیکی در محورهای شمالی، تمهیدات ویژهای برای مدیریت عبور و مرور در جادههای چالوس، هراز و فشم در نظر گرفته شده است.
محدودیتهای امروز در محور چالوس
وی درباره محور چالوس گفت: از ساعت ۱۴ امروز ۱۳ شهریورماه، تردد خودروها از ابتدای آزادراه تهران ـ شمال به مقصد چالوس (جنوب به شمال) ممنوع خواهد شد.
سردار کرمیاسد افزود: از ساعت ۱۵، مسیر از ابتدای پل زنگوله، واقع در انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس، بهطور کامل مسدود میشود و از ساعت ۱۶ نیز مسیر مرزنآباد به سمت تهران (شمال به جنوب) به صورت یکطرفه مدیریت خواهد شد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: این محدودیت تا ساعت ۲۴ ادامه خواهد داشت و پس از آن، هر دو مسیر به صورت دوطرفه میشود.
محدودیتهای امروز در محور هراز
سردار کرمی اسد درباره محور هراز نیز گفت: از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ امروز جمعه، تردد تمامی کامیونها و کامیونتها در این محور ممنوع است و خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی از این ممنوعیت مستثنی هستند.
وی افزود: در صورت افزایش بار ترافیکی و بنا بر تشخیص مأموران پلیس راه، در محور هراز نیز محدودیت یکطرفه مقطعی به صورت رفت و برگشت در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اعمال خواهد شد.
محدودیت تردد در محور فشم
رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین درباره محور فشم اظهار کرد: از ساعت ۱۷ تا ۲۰ امروز، تردد خودروها از انتهای محور در محدوده پل حاجیآباد و ابتدای پیچ آریانا، به صورت یکطرفه و در جهت خروجی فشم مدیریت خواهد شد.
سردار کرمی اسد درباره محدودیتهای روز شنبه ۱۴ شهریورماه نیز گفت: در محور چالوس، در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا بر تشخیص مأموران پلیس راه، محدودیت مقطعی یکطرفه در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.
وی ادامه داد: در محور هراز نیز در صورت تشدید بار ترافیکی، محدودیت یکطرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا اظهار کرد: تردد تمامی موتورسیکلتها نیز تا ساعت ۶ صبح شنبه ۱۴ شهریورماه در محورهای کرج ـ چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران ـ سمنان ـ مشهد و مسیرهای بالعکس ممنوع است.