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دستور پنتاگون برای تغییر نام جنگ علیه ایران

نیروی هوایی آمریکا در یک ایمیل دستور داده از یک نام جدید برای جنگ علیه ایران استفاده شود.
کد خبر: ۱۳۹۲۸۱۹
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آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ ایمیلی از نیروی هوایی آمریکا که در ماه اوت ارسال شده و شبکه خبری سی‌بی‌اس به آن دست یافته است، نشان می‌دهد پنتاگون به نیرو‌های خود دستور داده بود دیگر برای اشاره به عملیات نظامی جاری آمریکا علیه ایران از عنوان «عملیات خشم حماسی» استفاده نکنند. 

دلیل این دستور آن است که دونالد ترامپ سه ماه پیش در میانه درگیری‌ها با کنگره بر سر ضرب‌الاجل ۶۰ روزه برای اتمام جنگ علیه ایران مدعی شده بود که «عملیات خشم حماسی» علیه ایران روز ۵ ماه مه با آتش‌بس به پایان رسیده است. 

در ایمیل نیروی هوایی آمریکا که تاریخ آن مربوط به رزو ۷ اوت است به مقام‌های ارشد روابط عمومی ارتش آمریکا ابلاغ شده که بایستی به جای آن عنوان از عبارت ««عملیات برون‌مرزی در منطقه مسئولیت فرماندهی مرکزی آمریکا» استفاده کنند. 

ترامپ در ۷ ژوئیه رسماً به کنگره اطلاع داد که اقدام نظامی علیه ایران از سر گرفته شده است؛ اقدامی که دولت آمریکا معتقد است یک دوره ۶۰ روزه جدید بر اساس قانون اختیارات جنگی را آغاز می‌کند.

از آن زمان، تبادل آتش میان ایران و آمریکا ادامه داشته است.

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