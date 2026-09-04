ادعای بسنت درباره پیوستن اتحادیه اروپا به «عملیات انزوای اقتصادی» ایران
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده با اعلام این ادعا مبنی بر ملحق شدن بروکسل به کارزار طرد و انزوای اقتصادی ایران در یک پست رسانهای اجتماعی مدعی شد: «ما از موضع قوی و زودهنگام اتحادیه اروپا قدردانی میکنیم. جهان پیام روشنی به ایران میفرستد. ما تا زمانی که تمام شریانهای مالی باقی مانده قطع نشود، متوقف نخواهیم شد.»
به نقل از شبکه خبری سی ان بی سی، این ادعا پس از آن مطرح شد که بروکسل در بیانیهای در ۳۱ اوت در مواضعی ضد ایرانی اعلام کرد که از تلاشهایی با هدف متوقف کردن «فعالیتهای بیثباتکننده» تهران و از سرگیری مذاکرات صلح، از جمله از طریق عملیات انزوای اقتصادی، برای اعمال فشار اقتصادی بیشتر علیه تهران حمایت میکند.
دولت ترامپ کمپین «عملیات انزوای اقتصادی علیه ایران» را در اواخر اوت آغاز کرد و دسترسی ایران به داراییهای دیجیتال، تهیه فناوری پیشرفته، ذخایر طلا، هوانوردی تجاری و کشتیرانی را هدف قرار داده است.
پیوستن اتحادیه اروپا به این کارزار در حالی انجام شده که بروکسل خودش به طور جداگانه رژیم تحریمها که برنامههای هستهای و موشکهای بالستیک ایران را هدف قرار میدهد، حفظ کرده است.