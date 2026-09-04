عضو کنگره آمریکا در واکنش به حمله آمریکا به مراسم عروسی در سیریک هرمزگان، با انتقاد شدید از ادامه اقدامات نظامی واشنگتن گفت «بمب‌های ما از فلسطین تا ایران زنان و کودکان بی‌گناه را می‌کشند» و تأکید کرد کنگره نمی‌تواند همچنان بر «جنایات جنگی ترامپ و هگست» چشم ببندد.

به گزارش تابناک؛ عضو کنگره آمریکا در واکنش به حمله آمریکا به مراسم عروسی در سیریک هرمزگان، با انتقاد شدید از ادامه اقدامات نظامی واشنگتن گفت «بمب‌های ما از فلسطین تا ایران زنان و کودکان بی‌گناه را می‌کشند» و تأکید کرد کنگره نمی‌تواند همچنان بر «جنایات جنگی ترامپ و هگست» چشم ببندد.

به گزارش ایسنا، «دلیا رامیرز» عضو کنگره آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به حمله آمریکا به مراسم عروسی در سیریک هرمزگان، خواستار اقدام کنگره برای توقف جنگ شد.

رامیرز با اشاره به این حمله نوشت: «روزی که باید سرشار از جشن و شادی برای آغاز زندگی مشترک یک زوج می‌بود، به ویرانی تبدیل شد.»

او افزود: «از فلسطین تا ایران، بمب‌های ما زنان و کودکان بی‌گناه را می‌کشند.»

این عضو کنگره آمریکا در ادامه با انتقاد مستقیم از «دونالد ترامپ» و «پیت هگست» نوشت: «کنگره نمی‌تواند همچنان بر جنایات جنگی ترامپ و هگست چشم ببندد. اکنون زمان پاسخگو کردن جنگ‌افروزان است.»

رامیرز همچنین از کنگره خواست طرح موسوم به «قانون توقف بمب‌ها» را تصویب کند و نوشت: «کنگره باید قانون توقف بمب‌ها را تصویب کند، قدرت خود را پس بگیرد و به این جنگ بی‌پایان خاتمه دهد.»

او در این پیام، حمله به مراسم عروسی را نمونه‌ای از پیامد‌های اقدامات نظامی آمریکا دانست و با اشاره همزمان به فلسطین و ایران، تأکید کرد که ادامه این حملات به کشته شدن غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان، منجر می‌شود.