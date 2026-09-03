به گفته ولفگانگ پوشتای، وابسته دفاعی پیشین اتریش در لیبی، تلاش‌های ایالات متحده برای نابودی قابلیت‌های نظامی ایران با شکست مواجه شده است.

الجزیره نوشت: ولفگانگ پوشتای، وابسته دفاعی سابق اتریش در لیبی گفت آمریکا نتوانسته توانمندی‌های نظامی ایران را از بین ببرد.

به گزارش تابناک، پوشتای گفت: «در حال حاضر، هیچ‌یک از دو طرف قصد تشدید تنش را ندارد.»

با این حال، به گفته این تحلیلگر دفاعی، اگر هر یک از دو طرف متحمل تلفات بیشتر غیرنظامی یا نظامی شود، تهران یا واشنگتن ممکن است ناچار به تشدید تنش شوند.

او گفت ایران ظاهراً تمایلی به تشدید درگیری ندارد، زیرا تهران می‌توانست اهداف بیشتری را هدف قرار دهد و به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه حمله کند، اما از این کار خودداری کرده است. این وابسته دفاعی سابق همچنین استدلال کرد که آمریکا نیز ظاهراً تمایلی به تشدید ندارد، زیرا واشنگتن در حملات این هفته از موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد و میان‌برد استفاده نکرده است.

پوشتای اظهار کرد: «من نسبتاً خوش‌بین هستم که در آینده نزدیک شاهد تشدید عمده تنش‌ها نخواهیم بود.»

او گفت به تهران توصیه می‌کند رویکردی «صلح‌آمیز» برای همزیستی با همسایگانش در خلیج فارس در پیش بگیرد و آنها را «یک روز در میان» با موشک تهدید نکند.

منبع: انتخاب