En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

دروغ بزرگ ونس: آمریکا غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهد

معاون ترامپ، در پاسخ به خبرنگاری دربارهٔ حملهٔ آمریکا به یک مراسم عروسی در جنوب ایران و کشتار غیرنظامیان گفت: «ایالات متحده ۱۰۰٪ برخلاف ایران هرگز غیرنظامیان را هدف قرار نمی‌دهد»
کد خبر: ۱۳۹۲۷۸۱
| |
741 بازدید
جی دی ونس

به گزارش تابناک؛ معاون رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید علت قیمت بالای بنزین، شلیک ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز است.

به گزارش انتخاب، جی‌دی ونس اظهار کرد: برای مدت بسیار طولانی، دولت بایدن ذخایر راهبردی نفت آمریکا را صرفاً با هدف کاهش هزینه بنزین و نفت تخلیه کرد.

وی افزود: در آن زمان نه بحران بین‌المللی وجود داشت و نه هیچ کشور خارجی تلاش می‌کرد بازار‌های جهانی انرژی را مختل کند.

ونس اظهار کرد: دلیل اینکه قیمت بنزین در حال حاضر این‌قدر بالاست، این است که ایرانی‌ها به سمت کشتی‌های تجاری شلیک می‌کنند.

جی‌دی ونس، درباره ایران ادعا کرد: «رئیس‌جمهور ترامپ گفته است که ما واقعاً در اینجا دو گزینه داریم: می‌توانیم از [منطقه]خارج شویم؛ اما در این صورت، وضعیت برای کل جهان بسیار بدتر خواهد شد، چون دیگر دسترسی تضمین‌شده‌ای به نفت و گاز وجود نخواهد داشت. کشور‌های عرب حاشیه خلیج فارس به ما می‌گویند که این بدترین اتفاقی است که می‌تواند رخ دهد. یا می‌توانیم بپذیریم که ایرانی‌ها به کشتی‌ها شلیک خواهند کرد و ما هم هر کاری را که لازم باشد انجام خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم تلاش‌های آنها به یک بحران جهانی انرژی منجر نمی‌شود.»

وی مدعی شد: ما تا اینجا کاملاً موفق عمل کرده‌ایم. صادقانه بگویم، اگر تلاش‌های ما نبود، قیمت بنزین می‌توانست بسیار، بسیار بالاتر باشد. ابزار‌های اضافی زیادی در اختیار داریم. رئیس‌جمهور از برخی از آنها استفاده خواهد کرد و از برخی دیگر استفاده نخواهد کرد، اما من قرار نیست دقیقاً اعلام کنم که در ماه‌ها و سال‌های آینده چگونه با ایرانی‌ها برخورد خواهیم کرد، زیرا صادقانه بگویم، این کار فضای تصمیم‌گیری رئیس‌جمهور را محدود می‌کند. اما هر چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد، روی میز است: فشار اقتصادی، فشار نظامی، فشار دیپلماتیک و فشار مخفیانه.

ونس ادعا کرد: ما با ایرانی‌ها صحبت نمی‌کنیم و تا زمانی که تیراندازی به کشتی‌های تجاری را متوقف نکنند، قرار نیست با آنها صحبت کنیم. وقتی می‌پرسید «این جنگ چه زمانی تمام خواهد شد؟»، در واقع سؤالی از من می‌پرسید شبیه این که «ایرانی‌ها چه زمانی تیراندازی به کشتی‌ها را متوقف خواهند کرد؟» من پاسخ این سؤال را نمی‌دانم. باید این را از خود ایرانی‌ها بپرسید.

معاون ترامپ ادعا کرد: ما کاملاً اطمینان داریم که سرزمین اصلی آمریکا امن است. همچنین کاملاً اطمینان داریم که ایرانی‌ها تلاش خواهند کرد کار‌های زیادی انجام دهند که توانایی انجامشان را ندارند. مردم آمریکا باید بدانند که دولت آنها به‌طور وسواس‌گونه‌ای بر هر دو موضوع تمرکز دارد: هم پیش‌بینی هرگونه تهدید سایبری احتمالی و هم واکنش مناسب به آنها و اطمینان از اینکه چنین حملاتی رخ ندهند.

وی مدعی شد: اگر به توانایی ایران برای مختل کردن زندگی عادی آمریکایی‌ها نگاه کنید، فکر می‌کنم این توانایی بسیار محدود است. البته صفر نیست، اما بسیار محدود است. من بسیار بیشتر نگران حملات سایبری از سوی بازیگران دیگر هستم.

منبع: فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
جی دی ونس غیرنظامیان ایران شجره طیبه
ایران داغدار سیریک؛ وقتی مراسم عروسی به عزا تبدیل شد
ایران و آمریکا ممکن است وارد جنگ گسترده‌تر شوند/ تداوم درگیری نظامی به نفع دو طرف نیست
بازخوانی تاریخ/ عجیب‌ترین مأموریت آقای شاعر در دفتر رئیس‌جمهور!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تمدید وضعیت اضطراری در اسراییل پس از حمله ایران به اردن
وقتی فرمان دیگر به چرخ‌ها وصل نیست؛ انقلاب تازه خودرو‌ها
پاسخ روسیه به دستور آمریکا درباره ایران
کدام عروسی‌ها هدف پهپادهای آمریکایی شدند؟
مکالمه بامزه مسعود پزشکیان و الهام علی اف
4 ویدیو از شخم زدن اردن با اصابت موشک‌های ایران
پنج ویدیو از زیر گرفتن مردم در وکیل آباد مشهد
جزئیات حضور هفت ساعت آیت الله مجتبی خامنه‌ای در مراسم تدفین
پنج ویدیو از حملات آمریکا به عروسی در سیریک
ویدیوی خبرساز از اوضاع تیم همراه پزشکیان
قالیباف: محاصره تشدید شود حتما پاسخ نظامی می‌دهیم/ کالابرگ دهک‌های ضعیف افزایش می‌یابد
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت
اطلاعات شهدا و زخمی‌های حمله امشب آمریکا
شهادت ۳ خلبان ارتش ایران در حمله آمریکا
اتصال امارات به ترکیه با راه‌آهن حجاز/ مسیر ۱۲۰ ساله‌ای که می‌تواند هرمز و باب المندب را دور بزند
شاهکار جدید خودروسازی سایپا را ببینید
مدارس حضوری برگزار می‌شود
بهترین زمان برای مصرف آهن، ویتامین D و B۱۲
ایران ممکن است محاصره دریایی ترامپ را با جنگ بشکند/ ایران به دنبال توافق مکتوب با آمریکا نباشد/ میانجی‌گران باید روی یک عقب‌نشینی عمل‌گرایانه کار کنند
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۲۶ نظر)
صداوسیما؛ رسانه‌ای که رئیس‌جمهور هم تماشایش نمی‌کند! / خنده جبلی در روزگار سخت اقتصادی!  (۱۱۲ نظر)
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۱۱۰ نظر)
آغاز مطالبه برکناری معاون رئیس‌جمهور/ تحلیلی بر مغلطه نابجای جعفرخان  (۹۰ نظر)
استوری عجیب یوسف پزشکیان درباره غنی سازی!  (۸۶ نظر)
بازخورد‌های خبر حقوق ۴۷۰ میلیون تومانی این روزها/ مخاطبان: نجومی بگیر جدید را معرفی بفرمایید آقای نماینده!  (۸۱ نظر)
یک ایران، پاسوز سوخت ارزان!/ بساط مفت‌بری باید جمع شود!  (۷۳ نظر)
هشدار جدی درباره تبعات نرخ‌های جدید بنزین/ از تشدید بازار سیاه تا تشکیل شبکه‌های جدید قاچاق!  (۶۷ نظر)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ نظر)
روایت عجیب وزیر صمت از عملکرد دولت در حوزه معیشت؛ رضایت ۸۲ درصدی مردم یا واقعیتِ تورم؟  (۵۸ نظر)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ نظر)
ادعای بامزه رئیس: دیدن صداوسیما افتخار می‌خواهد!  (۴۷ نظر)
دلار روی دور تند / تزریق ۲.۵ میلیارد دلاری بانک مرکزی / آخرین نرخ دلار با کارت ملی چقدر شد؟  (۴۶ نظر)
ماجرای نامه توهین‌آمیز به فرودگاه سیرجان/ مردم مزاحمند، مدیرعامل گل گهر با خودرو از روی باند خارج شود!  (۴۵ نظر)
یاسمین پهلوی: اسرائیل این‌بار «بمب اتم بزن!» + عکس  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005qKD
tabnak.ir/005qKD