دروغ بزرگ ونس: آمریکا غیرنظامیان را هدف قرار نمیدهد
به گزارش تابناک؛ معاون رئیسجمهور آمریکا میگوید علت قیمت بالای بنزین، شلیک ایران به کشتیها در تنگه هرمز است.
به گزارش انتخاب، جیدی ونس اظهار کرد: برای مدت بسیار طولانی، دولت بایدن ذخایر راهبردی نفت آمریکا را صرفاً با هدف کاهش هزینه بنزین و نفت تخلیه کرد.
وی افزود: در آن زمان نه بحران بینالمللی وجود داشت و نه هیچ کشور خارجی تلاش میکرد بازارهای جهانی انرژی را مختل کند.
ونس اظهار کرد: دلیل اینکه قیمت بنزین در حال حاضر اینقدر بالاست، این است که ایرانیها به سمت کشتیهای تجاری شلیک میکنند.
جیدی ونس، درباره ایران ادعا کرد: «رئیسجمهور ترامپ گفته است که ما واقعاً در اینجا دو گزینه داریم: میتوانیم از [منطقه]خارج شویم؛ اما در این صورت، وضعیت برای کل جهان بسیار بدتر خواهد شد، چون دیگر دسترسی تضمینشدهای به نفت و گاز وجود نخواهد داشت. کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به ما میگویند که این بدترین اتفاقی است که میتواند رخ دهد. یا میتوانیم بپذیریم که ایرانیها به کشتیها شلیک خواهند کرد و ما هم هر کاری را که لازم باشد انجام خواهیم داد تا اطمینان حاصل کنیم تلاشهای آنها به یک بحران جهانی انرژی منجر نمیشود.»
وی مدعی شد: ما تا اینجا کاملاً موفق عمل کردهایم. صادقانه بگویم، اگر تلاشهای ما نبود، قیمت بنزین میتوانست بسیار، بسیار بالاتر باشد. ابزارهای اضافی زیادی در اختیار داریم. رئیسجمهور از برخی از آنها استفاده خواهد کرد و از برخی دیگر استفاده نخواهد کرد، اما من قرار نیست دقیقاً اعلام کنم که در ماهها و سالهای آینده چگونه با ایرانیها برخورد خواهیم کرد، زیرا صادقانه بگویم، این کار فضای تصمیمگیری رئیسجمهور را محدود میکند. اما هر چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد، روی میز است: فشار اقتصادی، فشار نظامی، فشار دیپلماتیک و فشار مخفیانه.
ونس ادعا کرد: ما با ایرانیها صحبت نمیکنیم و تا زمانی که تیراندازی به کشتیهای تجاری را متوقف نکنند، قرار نیست با آنها صحبت کنیم. وقتی میپرسید «این جنگ چه زمانی تمام خواهد شد؟»، در واقع سؤالی از من میپرسید شبیه این که «ایرانیها چه زمانی تیراندازی به کشتیها را متوقف خواهند کرد؟» من پاسخ این سؤال را نمیدانم. باید این را از خود ایرانیها بپرسید.
معاون ترامپ ادعا کرد: ما کاملاً اطمینان داریم که سرزمین اصلی آمریکا امن است. همچنین کاملاً اطمینان داریم که ایرانیها تلاش خواهند کرد کارهای زیادی انجام دهند که توانایی انجامشان را ندارند. مردم آمریکا باید بدانند که دولت آنها بهطور وسواسگونهای بر هر دو موضوع تمرکز دارد: هم پیشبینی هرگونه تهدید سایبری احتمالی و هم واکنش مناسب به آنها و اطمینان از اینکه چنین حملاتی رخ ندهند.
وی مدعی شد: اگر به توانایی ایران برای مختل کردن زندگی عادی آمریکاییها نگاه کنید، فکر میکنم این توانایی بسیار محدود است. البته صفر نیست، اما بسیار محدود است. من بسیار بیشتر نگران حملات سایبری از سوی بازیگران دیگر هستم.
منبع: فارس