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تمدید وضعیت اضطراری در اسراییل پس از حمله ایران به اردن

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی با انتشار گزارشی از تشدید تدابیر امنیتی، پرتاب موشک به سمت عقبه در اردن را پیامی هشدارآمیز از سوی ایران خطاب به تل‌آویو دانست.
کد خبر: ۱۳۹۲۷۷۷
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وضعیت اضطراری



به گزارش تابناک؛ کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی با انتشار گزارشی از تشدید تدابیر امنیتی، پرتاب موشک به سمت عقبه در اردن را پیامی هشدارآمیز از سوی ایران خطاب به تل‌آویو دانست.

تحلیلگران صهیونیست بر این باورند که حمله موشکی اخیر به عقبه، در واقع اقدامی جهت ارسال «چراغ هشدار» و پیامی مستقیم به رژیم صهیونیستی بوده است.

همزمان با افزایش این نگرانی‌های امنیتی، اعلام شد که وضعیت ویژه در جبهه داخلی رژیم صهیونیستی از روز یکشنبه تا ۲۳ سپتامبر تمدید خواهد شد.

منبع: تسنیم

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برچسب ها
کانال 12 اسرائیل تدابیر امنیتی پرتاب موشک تل آویو ایران اردن
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tabnak.ir/005qK9