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هشدار تند چین به آمریکا

سخنگوی وزارت بازرگانی چین امروز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که چین به شدت از تحریم‌های اعمال شده علیه شرکت‌ها و افراد چینی به دلیل مسائل ادعایی مرتبط با ایران ابراز تاسف می‌کند و قاطعانه با آن مخالف است.
کد خبر: ۱۳۹۲۷۷۶
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آمریکا و چین

به نقل از نشریه گلوبال تایمز، در نشست خبری امروز پنجشنبه، سخنگوی وزارت بازرگانی چین ضمن ابراز تأسف شدید از تحریم‌های اعمال‌شده بر شرکت‌ها و افراد چینی به دلیل ادعاهای مرتبط با ایران، بر مخالفت قاطع کشورش با این اقدامات تأکید کرد.

به گزارش تابناک؛ این مقام چینی ضمن اعلام موضع پکن در این خصوص، از آمریکا خواست که فوراً این تحریم‌ها را لغو کند.

سخنگوی وزارت بازرگانی چین تأکید کرد: تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده به طور نامناسبی در مبادلات اقتصادی و تجاری عادی بین کشور‌های مربوطه دخالت می‌کند و امنیت انرژی جهانی و تامین پایدار را به طور جدی مختل می‌کند.

وی تصریح کرد که «چین از آمریکا می‌خواهد که فوراً رویه‌های نادرست خود را اصلاح و تحریم‌ها علیه شرکت‌ها و افراد چینی مربوطه را لغو کند.»

این مقام چینی خاطرنشان کرد که کشورش قاطعانه از حقوق و منافع مشروع شرکت‌ها و شهروندان خود محافظت خواهد کرد.

منبع: مهر

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