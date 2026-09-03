راز ترور مشاور ارشد اسد برملا شد

رژیم صهیونیستی پس از ۱۸ سال سکوت، سرانجام مسئولیت ترور سرتیپ محمد سلیمان، مشاور ارشد نظامی بشار اسد را پذیرفت. ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق این رژیم، در کتاب خاطرات خود افشا کرد که نیروهای یگان ویژه دریایی «شایتت ۱۳» با نفوذ از طریق دریا، این فرمانده ارشد سوری را در بالکن اقامتگاهش ترور کردند.

به گزارش تابناک؛ روزنامه «تایمز اسرائیل» چهارشنبه شب در گزارشی به نقل از ایهود اولمرت نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی تایید کرد که اسرائیل مسئول ترور سرتیپ محمد سلیمان، مشاور ارشد دولت بشار اسد در شهر طرطوس در سال ۲۰۰۸ بود.

بنا بر این گزارش، اولمرت در کتاب خود با عنوان «همه ما آریزونا هستیم» نوشت که یگان کماندوی دریایی اسرائیل موسوم به «شایتت ۱۳»، عملیات ترور سلیمان را که از برجسته‌ترین مشاوران نظامی نزدیک به بشار اسد بود، اجرا کرد.

وی افزود که نیروهای این یگان از طریق دریا به ساحل سوریه رسیدند و به خانه‌ای که سلیمان در طرطوس در آن اقامت داشت، نزدیک شدند تا اینکه توانستند موقعیت او را در بالکن شناسایی کنند.

روایت اولمرت حاکی از آن است که نیروها در فاصله حدود ۱۵۰ متری خانه مستقر شدند و سپس سه گلوله به سمت سلیمان شلیک کردند که به پشت سر او اصابت کرد و پس از آن، مجریان عملیات از مسیر دریا عقب‌نشینی کردند.

اسرائیل طی سال‌های گذشته به‌طور رسمی از تأیید مسئولیت خود در این ترور خودداری کرده بود، اگرچه اتهامات و گزارش‌های متعددی آن را به این عملیات مرتبط می‌دانستند.

محمد سلیمان که بود؟

محمد سلیمان یکی از نزدیک‌ترین افراد به بشار اسد بود و نقش‌های نظامی و امنیتی حساسی را در حلقه نزدیکان رئیس‌جمهور سوریه بر عهده داشت.

سلیمان متولد ۱۹۵۹ در استان طرطوس بود و در نهادهای نظامی سوریه پرورش یافته بود و به مشاور نزدیک اسد تبدیل شده بود. تمرکز او بر پرونده‌های تجهیزات نظامی، روابط نظامی و برنامه‌های راهبردی حساس بود.

نام سلیمان به‌ویژه با پرونده هسته‌ای سوریه گره خورده است؛ گزارش‌های اسرائیلی و آمریکایی از نقش او در برنامه مخفیانه‌ای سخن می‌گفتند که در منطقه دیرالزور جریان داشت و اسرائیل در سپتامبر ۲۰۰۷ آن را هدف حمله هوایی قرار داد.

همچنین نام او در پرونده‌های همکاری نظامی با ایران و کره شمالی و روابط نظامی سوریه با حزب‌الله، به‌ویژه در زمینه تسلیحات و نقل‌وانتقال سلاح نیز ذکر شده است.

گزارش‌های اسرائیلی حاکی از آن است که سلیمان در حلقه بسته‌ای فعالیت می‌کرد که مستقیماً با ریاست‌جمهوری وقت سوریه در ارتباط بود و ماهیت پرونده‌هایی که او بر آن‌ها نظارت داشت، وی را به یکی از چهره‌هایی تبدیل کرده بود که از ابعاد بسیار حساس سیاست‌های نظامی و امنیتی رژیم مطلع بود.

ترور در طرطوس

در اوت ۲۰۰۸، سلیمان در خانه تابستانی‌اش در شهر طرطوس کشته شد؛ عملیاتی که از زمان وقوعش در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. مقامات سوری در آن زمان خبر کشته شدن او را اعلام کردند بدون آنکه طرف مسئول را مشخص کنند.

برای سال‌ها، مسئولیت این ترور موضوع گمانه‌زنی‌ها بود، تا اینکه اسناد فاش‌شده از آژانس امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۱۵، با اشاره به دست داشتن یگان «شایتت ۱۳» اسرائیل در این عملیات، دوباره این پرونده را به صدر اخبار بازگرداند.

افشاگری اولمرت برای نخستین بار تأییدی علنی از سوی رئیس سابق دولت اسرائیل که در زمان وقوع ترور در قدرت بوده است، ارائه می‌دهد و جزئیات تازه‌ای از نحوه اجرای عملیات را برملا می‌کند.

تأیید بر اساس اسناد فاش‌شده

وب‌سایت «اینترسپت» (The Intercept) در ۱۵ مه ۲۰۱۵ جزئیات سندی را که توسط ادوارد اسنودن، کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) فاش شده بود، منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، یک نیروی کوچک از کماندوهای اسرائیل وارد آب‌های سرزمینی سوریه شده و سلیمان را هنگام شام خوردن با اعضای خانواده‌اش ترور کردند. شلیک‌ها به سر و گردن او اصابت کرد و دلیل آن، ارتباط او با راکتور هسته‌ای سوریه در منطقه «الکبر» در شرق کشور اعلام شد.

جاشوا لاندیس، استادیار دانشگاه اوکلاهاما و مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه، در مقاله‌ای که در ۴ اوت ۲۰۰۸ در وب‌سایت رسمی خود منتشر کرد، نوشت که سلیمان به این دلیل ترور شد که اطلاعات زیادی در اختیار داشت، به‌ویژه با توجه به مسئولیتش در پرونده‌های حساس دفتر بشار اسد که به تجهیز ارتش سوریه مربوط می‌شد.

منبع: فارس