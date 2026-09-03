En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

راز ترور مشاور ارشد اسد برملا شد

رژیم صهیونیستی پس از ۱۸ سال سکوت، سرانجام مسئولیت ترور سرتیپ محمد سلیمان، مشاور ارشد نظامی بشار اسد را پذیرفت. ایهود اولمرت، نخست‌وزیر سابق این رژیم، در کتاب خاطرات خود افشا کرد که نیروهای یگان ویژه دریایی «شایتت ۱۳» با نفوذ از طریق دریا، این فرمانده ارشد سوری را در بالکن اقامتگاهش ترور کردند.
کد خبر: ۱۳۹۲۷۶۲
| |
877 بازدید
مشاور بشار اسد

به گزارش تابناک؛ روزنامه «تایمز اسرائیل» چهارشنبه شب در گزارشی به نقل از ایهود اولمرت نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی تایید کرد که اسرائیل مسئول ترور سرتیپ محمد سلیمان، مشاور ارشد دولت بشار اسد در شهر طرطوس در سال ۲۰۰۸ بود.

بنا بر این گزارش، اولمرت در کتاب خود با عنوان «همه ما آریزونا هستیم» نوشت که یگان کماندوی دریایی اسرائیل موسوم به «شایتت ۱۳»، عملیات ترور سلیمان را که از برجسته‌ترین مشاوران نظامی نزدیک به بشار اسد بود، اجرا کرد.

وی افزود که نیروهای این یگان از طریق دریا به ساحل سوریه رسیدند و به خانه‌ای که سلیمان در طرطوس در آن اقامت داشت، نزدیک شدند تا اینکه توانستند موقعیت او را در بالکن شناسایی کنند.

روایت اولمرت حاکی از آن است که نیروها در فاصله حدود ۱۵۰ متری خانه مستقر شدند و سپس سه گلوله به سمت سلیمان شلیک کردند که به پشت سر او اصابت کرد و پس از آن، مجریان عملیات از مسیر دریا عقب‌نشینی کردند.

اسرائیل طی سال‌های گذشته به‌طور رسمی از تأیید مسئولیت خود در این ترور خودداری کرده بود، اگرچه اتهامات و گزارش‌های متعددی آن را به این عملیات مرتبط می‌دانستند.

محمد سلیمان که بود؟

محمد سلیمان یکی از نزدیک‌ترین افراد به بشار اسد بود و نقش‌های نظامی و امنیتی حساسی را در حلقه نزدیکان رئیس‌جمهور سوریه بر عهده داشت.

سلیمان متولد ۱۹۵۹ در استان طرطوس بود و در نهادهای نظامی سوریه پرورش یافته بود و به مشاور نزدیک اسد تبدیل شده بود. تمرکز او بر پرونده‌های تجهیزات نظامی، روابط نظامی و برنامه‌های راهبردی حساس بود.

نام سلیمان به‌ویژه با پرونده هسته‌ای سوریه گره خورده است؛ گزارش‌های اسرائیلی و آمریکایی از نقش او در برنامه مخفیانه‌ای سخن می‌گفتند که در منطقه دیرالزور جریان داشت و اسرائیل در سپتامبر ۲۰۰۷ آن را هدف حمله هوایی قرار داد.

همچنین نام او در پرونده‌های همکاری نظامی با ایران و کره شمالی و روابط نظامی سوریه با حزب‌الله، به‌ویژه در زمینه تسلیحات و نقل‌وانتقال سلاح نیز ذکر شده است.

گزارش‌های اسرائیلی حاکی از آن است که سلیمان در حلقه بسته‌ای فعالیت می‌کرد که مستقیماً با ریاست‌جمهوری وقت سوریه در ارتباط بود و ماهیت پرونده‌هایی که او بر آن‌ها نظارت داشت، وی را به یکی از چهره‌هایی تبدیل کرده بود که از ابعاد بسیار حساس سیاست‌های نظامی و امنیتی رژیم مطلع بود.

ترور در طرطوس

در اوت ۲۰۰۸، سلیمان در خانه تابستانی‌اش در شهر طرطوس کشته شد؛ عملیاتی که از زمان وقوعش در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. مقامات سوری در آن زمان خبر کشته شدن او را اعلام کردند بدون آنکه طرف مسئول را مشخص کنند.

برای سال‌ها، مسئولیت این ترور موضوع گمانه‌زنی‌ها بود، تا اینکه اسناد فاش‌شده از آژانس امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۱۵، با اشاره به دست داشتن یگان «شایتت ۱۳» اسرائیل در این عملیات، دوباره این پرونده را به صدر اخبار بازگرداند.

افشاگری اولمرت برای نخستین بار تأییدی علنی از سوی رئیس سابق دولت اسرائیل که در زمان وقوع ترور در قدرت بوده است، ارائه می‌دهد و جزئیات تازه‌ای از نحوه اجرای عملیات را برملا می‌کند.

تأیید بر اساس اسناد فاش‌شده

وب‌سایت «اینترسپت» (The Intercept) در ۱۵ مه ۲۰۱۵ جزئیات سندی را که توسط ادوارد اسنودن، کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) فاش شده بود، منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، یک نیروی کوچک از کماندوهای اسرائیل وارد آب‌های سرزمینی سوریه شده و سلیمان را هنگام شام خوردن با اعضای خانواده‌اش ترور کردند. شلیک‌ها به سر و گردن او اصابت کرد و دلیل آن، ارتباط او با راکتور هسته‌ای سوریه در منطقه «الکبر» در شرق کشور اعلام شد.

جاشوا لاندیس، استادیار دانشگاه اوکلاهاما و مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه، در مقاله‌ای که در ۴ اوت ۲۰۰۸ در وب‌سایت رسمی خود منتشر کرد، نوشت که سلیمان به این دلیل ترور شد که اطلاعات زیادی در اختیار داشت، به‌ویژه با توجه به مسئولیتش در پرونده‌های حساس دفتر بشار اسد که به تجهیز ارتش سوریه مربوط می‌شد.

منبع: فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
تایمز اسراییل ایهود اولمرت ترور دولت بشار اسد مشاور
ایران داغدار سیریک؛ وقتی مراسم عروسی به عزا تبدیل شد
ایران و آمریکا ممکن است وارد جنگ گسترده‌تر شوند/ تداوم درگیری نظامی به نفع دو طرف نیست
بازخوانی تاریخ/ عجیب‌ترین مأموریت آقای شاعر در دفتر رئیس‌جمهور!
سفرمارکت
گزارش خطا
مکالمه بامزه مسعود پزشکیان و الهام علی اف
پنج ویدیو از زیر گرفتن مردم در وکیل آباد مشهد
پنج ویدیو از حملات آمریکا به عروسی در سیریک
4 ویدیو از شخم زدن اردن با اصابت موشک‌های ایران
رفتار عجیب پزشکیان در دیدار با نخست وزیر هند
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت
قالیباف: محاصره تشدید شود حتما پاسخ نظامی می‌دهیم/ کالابرگ دهک‌های ضعیف افزایش می‌یابد
اتصال امارات به ترکیه با راه‌آهن حجاز/ مسیر ۱۲۰ ساله‌ای که می‌تواند هرمز و باب المندب را دور بزند
مدارس حضوری برگزار می‌شود
بهترین زمان برای مصرف آهن، ویتامین D و B۱۲
ایران ممکن است محاصره دریایی ترامپ را با جنگ بشکند/ ایران به دنبال توافق مکتوب با آمریکا نباشد/ میانجی‌گران باید روی یک عقب‌نشینی عمل‌گرایانه کار کنند
واکنش بقایی به اظهارات قائم‌پناه و پسر پزشکیان
شهادت ۳ خلبان ارتش ایران در حمله آمریکا
ایران سلاح پنهانی دارد که آمریکا را در معرض حمله‌ای فاجعه‌بار قرار می‌دهد
تساوی استقلال و پرسپولیس در دربی ۱۰۷/ بختیاری‌زاده و تارتار برنده شدند!
اعلام دو میلیون «خروج» برای اتباع افغانستان!/ آمار «ورود بعد از خروج» و «ورودی‌های جدید» را هم بفرمایید  (۱۲۶ نظر)
صداوسیما؛ رسانه‌ای که رئیس‌جمهور هم تماشایش نمی‌کند! / خنده جبلی در روزگار سخت اقتصادی!  (۱۱۲ نظر)
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۱۱۰ نظر)
آغاز مطالبه برکناری معاون رئیس‌جمهور/ تحلیلی بر مغلطه نابجای جعفرخان  (۹۰ نظر)
استوری عجیب یوسف پزشکیان درباره غنی سازی!  (۸۶ نظر)
بازخورد‌های خبر حقوق ۴۷۰ میلیون تومانی این روزها/ مخاطبان: نجومی بگیر جدید را معرفی بفرمایید آقای نماینده!  (۸۱ نظر)
یک ایران، پاسوز سوخت ارزان!/ بساط مفت‌بری باید جمع شود!  (۷۳ نظر)
هشدار جدی درباره تبعات نرخ‌های جدید بنزین/ از تشدید بازار سیاه تا تشکیل شبکه‌های جدید قاچاق!  (۶۷ نظر)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۸ نظر)
روایت عجیب وزیر صمت از عملکرد دولت در حوزه معیشت؛ رضایت ۸۲ درصدی مردم یا واقعیتِ تورم؟  (۵۸ نظر)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ نظر)
ادعای بامزه رئیس: دیدن صداوسیما افتخار می‌خواهد!  (۴۷ نظر)
دلار روی دور تند / تزریق ۲.۵ میلیارد دلاری بانک مرکزی / آخرین نرخ دلار با کارت ملی چقدر شد؟  (۴۶ نظر)
ماجرای نامه توهین‌آمیز به فرودگاه سیرجان/ مردم مزاحمند، مدیرعامل گل گهر با خودرو از روی باند خارج شود!  (۴۵ نظر)
یاسمین پهلوی: اسرائیل این‌بار «بمب اتم بزن!» + عکس  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005qJu
tabnak.ir/005qJu