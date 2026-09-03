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افشاگری اسراییل از حمله ایران به هتل آمریکایی‌ها در اردن

به گزارش رسانه‌های اسرائیلی و بر اساس گزاشات محلی از اردن، در جریان دور جدید درگیری‌ها میان ایران وآمریکا، چند فروند موشک ایرانی به هتلی در اردن که محل اقامت جمعی از افسران نظامی ارتش آمریکا بود، اصابت کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۲۷۶۰
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حمله موشکی

به گزارش تابناک؛ رسانه صهیونیستی «اسرائیل نشنال نیوز» (Arutz Sheva) به نقل از گزارش‌های محلی اردن گزارش داد که موشک‌های ایرانی که سه‌شنبه شب به سمت این کشور شلیک شدند، به هتلی اصابت کردند که افسران نظامی آمریکایی در آن اقامت داشتند.

شامگاه سه‌شنبه بود که نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در واکنش به حملات تجاوزکارانه ارتش آمریکا، حملات موشکی و پهپادی گسترده‌ای را علیه پایگاه‌های آنها در اردن انجام دادند. در پی حملات تنبیهی ایران، ارتش اردن در بیانیه‌ای مدعی شد «سامانه‌های دفاع هوایی با ۱۳ موشک بالستیک مقابله کردند که ۱۰ موشک رهگیری و منهدم شدند و سه موشک در مناطقی دوردست فرود آمدند».

 ارتش اردن در ادامه ادعاهایش افزود این حمله هیچ آسیب یا تلفاتی نداشت. در حالی که رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که مناطق نزدیک پایگاه‌های آمریکایی در اردن شاهد فعالیت گسترده بالگرد‌های امدادرسانی و آمبولانس‌ها هستند و منابع محلی هم تصاویری از انتقال مجروحان در پایگاه‌های آمریکاییِ هدف حمله منتشر کردند. تصاویر ماهواره‌ای اصابت موشک‌های ایرانی در پایگاه هوایی شاهزاده حسن در اردن را ثبت کرده‌اند.

منبع: فارس

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