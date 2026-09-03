سوریه؛ گزینه ترامپ برای جایگزینی تنگه هرمز





به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ با انتشار توییتی در تروث سوشال در واکنش به گزارش واشنگتن پست نوشت: در گزارش واشنگتن‌پست آمده: سوریه در حال تلاش برای تبدیل‌شدن به یک مسیر جایگزین برای انتقال نفت و کالا، در صورت ادامه اختلال در تنگه هرمز است.



دمشق با تکیه بر موقعیت جغرافیایی خود و مسیرهای زمینی و بنادر مدیترانه، می‌خواهد از نیاز منطقه به مسیرهای جایگزین هرمز استفاده کند و به یک مرکز ترانزیتی مهم در خاورمیانه تبدیل شود.