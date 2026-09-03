به مناسبت سالگرد شهادت رئیسعلی دلواری در ۱۲ شهریور ۱۲۹۴
عکس: پنجرهای به گذشته؛ رئیسعلی در میان دلیران تنگستان
رئیسعلی دلواری از چهرههای برجسته مقاومت مردم جنوب ایران در برابر استعمار انگلیس بود که در سالهای پس از اشغال بوشهر، همراه با دلیران تنگستان در برابر پیشروی و نفوذ نیروهای بیگانه ایستاد. او با تکیه بر همراهی مردم منطقه، مبارزه با نیروهای انگلیسی را تا پای جان ادامه داد و سرانجام در ۱۲ شهریور ۱۲۹۴، در جریان این مبارزات به شهادت رسید. نام رئیسعلی دلواری از آن پس به عنوان نمادی از مقاومت و مبارزه با استعمار در تاریخ معاصر ایران ماندگار شد. عکسهای تاریخی رئیسعلی دلواری در میان دلیران تنگستان، بخشی از روایت تصویری این مبارزات را به ثبت رسانده است. این عکس از آرشیو «تابناک»، به مناسبت سالگرد شهادت رئیسعلی دلواری بازنشر میشود.
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