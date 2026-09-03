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بازدید
پ
قیمت جدید نفت برنت اعلام شد
قیمت نفت برنت به ۹۴ دلار رسید.
کد خبر:
۱۳۹۲۷۲۰
تاریخ انتشار:
۱۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۶
03 September 2026
کد خبر:
۱۳۹۲۷۲۰
|
۱۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۶
03 September 2026
|
907
بازدید
907
بازدید
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