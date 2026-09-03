ترامپ، بادیگارد رسمی اسرائیل شد!
ترامپ دوباره از رژیم صهیونیستی اعلام حمایت کرد.
کد خبر: ۱۳۹۲۷۱۱| |
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رئیس جمهور آمریکا بار دیگر حمایت خود از رژیم صهیونیستی را اعلام کرد.
به گزارش تابناک؛ «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا شامگاه چهارشنبه در مصاحبه تلفنی با شبکه صهیونیستی «کان نیوز» مدعی شد، تا زمانی که در کاخ سفید حضور دارد، از رژیم صهیونیستی حمایت میکند.
وی درباره این ادعای خود گفت: «اسرائیل نباید نگران باشد. میدانید چرا؟ چون من رئیسجمهور هستم و از اسرائیل مراقبت خواهم کرد».
این اظهارات ترامپ در پاسخ به سوالی درباره ادعای «اسرائیل کاتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مطرح شد که گفته بود در صورت حمله ایران در ایام تعطیلات یهودی که از هفته آینده آغاز میشود، تلآویو آماده است پاسخ دهد.
منبع: فارس
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