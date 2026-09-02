پیش نویس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی است: ما تأیید می‌ کنیم که قادر به راستی‌ آزمایی این موضوع نیستیم که آیا مواد هسته‌ ای ایران به سمت اهداف نظامی منحرف نشده‌ اند یا خیر.

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز چهارشنبه در پیش‌نویس گزارش خود در راستای اغراض و نیات رژیم صهیونیستی و آمریکا با طرح ادعایی بی اساس مدعی شد: از ماه فوریه تاکنون، به استثنای نیروگاه بوشهر، هیچ‌ گونه فعالیت راستی‌ آزمایی در تأسیسات اعلام‌شده ایران انجام نداده‌ایم.

در پیش نویس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این خصوص ادعا شده است: از ژوئن ۲۰۲۵، امکان ردیابی ذخایر هسته‌ ای اعلام‌ شده در تأسیساتی که بر اثر بمباران (تجاوز غیرقانونی آمریکا به تأسیسات هسته ای صلح آمیز ایران) آسیب دیده‌ اند را از دست داده‌ایم.

پیش نویس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی است: ما تأیید می‌ کنیم که قادر به راستی‌ آزمایی این موضوع نیستیم که آیا مواد هسته‌ ای ایران به سمت اهداف نظامی منحرف نشده‌ اند یا خیر. تصاویر ماهواره‌ای حاکی از وارد آمدن خسارت به تأسیسات آب سنگین خنداب در پی حمله ۲۷ مارس (از سوی متجاوزان آمریکایی) است. ما شاهد تردد منظم وسایل نقلیه در ورودی تونل اصفهان، محل نگهداری اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۶۰ درصد، بوده‌ایم!

گزارش آژانس ادعا می کند: ما همچنان از مکان دقیق و وضعیت حقوقی تأسیسات غنی‌ سازی سوخت اصفهان بی‌اطلاع هستیم! از ژوئن ۲۰۲۵ تاکنون، به ما اجازه بازرسی از تأسیساتی که هدف اقدام نظامی قرار گرفته‌اند، داده نشده است. ایران «پروتکل الحاقی» را اجرا نکرده و از فوریه ۲۰۲۱ تاکنون اظهارنامه‌های به‌روزرسانی‌شده را ارائه نکرده است. ما کاملاً آمادگی داریم تا بلافاصله پس از دریافت مجوزهای لازم، فعالیت‌ های پادمانی خود را در ایران ازسر بگیریم.