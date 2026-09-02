روایت ترامپ از موشک عجیب ایران
به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا امشب در مصاحبه با خبرنگاران ادعا کرد: انتخابات روی من تأثیری ندارد. اول از همه، من نامزد انتخابات نیستم، اما حزب من نامزد انتخابات است و من به حزبم کمک خواهم کرد.
وی گفت: اما فکر میکنم حزب من به این واقعیت احترام میگذارد که ما اجازه نمیدهیم ایران به سلاح هستهای دست پیدا کند. و صادقانه بگویم، رئیسجمهورهای دیگر باید این کار را انجام میدادند، اما آنها آن چیزی را که برای انجام این کار لازم بود، نداشتند.
ترامپ در ادامه گزافه گوییهای خود علیه ایران ادامه مدعی شد: ما آمادهایم حمله دیگری به ایران انجام دهیم.
رئیس جمهرو آمریکا افزود: ما تمام تجهیزات جدیدی را که آنها تلاش کرده بودند در امتداد تنگه هرمز مستقر کنند، منهدم کردیم؛ برخی از این تجهیزات دفاعی و برخی تهاجمی بودند؛آنها تلاش میکردند کشتیها را شناسایی و رصد کنند، چون نمیتوانند کشتیها را ببینند.
وی اظهار کرد: دیشب خیلی بیشتر از رادارهای آنها را منهدم کردیم؛ حمله دیشب بسیار سنگین بود و ما آمادهایم هر زمان که بخواهیم، حمله دیگری انجام دهیم.
شگفتی ترامپ از موشک جدید ایران
ترامپ گفت: ما کنترل تنگه هرمز را در دست داریم؛ آنها تلاش میکردند موشکی بسازند که مینهای دریایی را پرتاب کند. چه کسی چنین کاری میکند؟ من هرگز چنین چیزی نشنیده بودم، اما آنها داشتند همین کار را انجام میدادند.
وی تصریح کرد: ما دیدیم که در حال ساخت آن بودند. ما هر کاری را که انجام میدهند، میبینیم.