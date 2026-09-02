روبیو: یادداشت تفاهم با ایران پایان یافته است

وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد: «یادداشت تفاهم با ایران منقضی شده و حکومت ایران تحت فشار باقی خواهد ماند تا مانع از رسیدن به پول‌هایی شود که برای تامین مالی تروریسم استفاده می‌کند.»

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه آمریکا امروز چهارشنبه در سخنانی متناقض درباره عدم کنترل ایران بر تنگه هرمز و در عین حال حملات به کشتی‌های متخلف ادعا کرد: «ایران به حملات علیه کشتی‌ها به خصوص کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز ادامه داده و کنترل تنگه را از دست داده است.»

روبیو همانند ترامپ در سخنانی تکراری اظهار داشت: «اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.»

وی گفت: «ما هر تهدیدی علیه نیروهایمان و کشتیرانی جهانی در تنگه هرمز را هدف خواهیم گرفت و این تنگه باز مانده و در کنترل ایران باقی نخواهد ماند.»

وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد: «یادداشت تفاهم با ایران منقضی شده و حکومت ایران تحت فشار باقی خواهد ماند تا مانع از رسیدن به پول‌هایی شود که برای تامین مالی تروریسم استفاده می‌کند.»

ادعای روبیو درباره باز بودن تنگه هرمز در حالی است که طی ساعات گذشته چندین نفتکش متخلف از جمله سوپرنفتکش عربستانی در این تنگه هدف پرتابه‌ قرار گرفته است و عبور نفت از آن به شدت کاهش یافته است.