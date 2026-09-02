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واکنش سازمان ملل درباره حمله به مراسم عروسی در ایران

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل نسبت به گزارش‌های مربوط به تلفات غیرنظامیان در پی حملات هوایی آمریکا علیه ایران واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۹۲۶۷۸
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سازمان ملل

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، استفان دوجاریک سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد شامگاه چهارشنبه طی یک نشست خبری گفت: دبیرکل سازمان ملل عمیقا از گزارش‌های مربوط به تلفات غیرنظامیان از جمله حمله‌ای که گفته می‌شود به یک مراسم عروسی در ایران اصابت کرده، نگران است.

بنا بر این گزارش، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل افزود: دبیرکل این سازمان همچنین به شدت نگران آخرین تشدید تنش نظامی بوده و خواستار توقف فوری خصومت‌ها و همچنین بازگشت به دیپلماسی است.

ارتش متجاوز آمریکا طی روزهای گذشته نقاط متعددی در سواحل جنوب ایران از جمله چند مکان غیرنظامی را بمباران کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم از آغاز پاسخ پشیمان‌کننده رزمندگان سپاه به متجاوزان خبر داده است.

همچنین شامگاه سه‌شنبه، آمریکا با حمله به یک مراسم عروسی در بندر کوهستک شهرستان سیریک در استان هرمزگان، یک منطقه مسکونی را هدف قرار داد؛ در پی این حمله به مراسم عروسی،  پنج نفر، از جمله یک کودک به شهادت رسیدند و ۶۸ نفر نیز مصدوم شدند.

جنگ اوکراین
سخنگوی سازمان ملل متحد در ادامه اظهاراتش در رابطه با تهدیدهای ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین علیه پروازهای خطوط هوایی غیرنظامی بر فراز خاک روسیه گفت: سازمان ملل متحد نگران گسترش درگیری بین روسیه و اوکراین است.

دوجاریک در پاسخ به سوالی در مورد این تهدید گفت: ما نگران گسترش این درگیری هستیم و مهم است که در این درگیری مانند هر درگیری دیگری، تمام اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از آسیب رساندن به غیرنظامیان یا زیرساخت‌های غیرنظامی انجام شود.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه اواخر روز سه‌شنبه در واکنش به تهدیدهای ولودیمیر زلنسکی که ادعا کرده بود حضور هواپیماهای غیرنظامی در آسمان روسیه «ناامن» است و شاید مورد حمله قرار گیرند، گفت که اگر کی‌یف سعی کند تهدیدهایی برای «بستن آسمان» روسیه اجرا کند، روسیه چیزی برای پاسخ پیدا خواهد کرد.

چین
استفان دوجاریک با بیان اینکه چین تمام بدهی خود به بودجه سازمان ملل متحد برای سال ۲۰۲۶ را پرداخت کرده، گفت: از دوستانمان در پکن به خاطر آخرین پرداختشان که باعث شده اکنون تمام بدهی خود به بودجه عادی را پرداخت کنند، تشکر می‌کنیم.

سخنگوی سازمان ملل متحد با تاکید بر اینکه ۱۳۳ کشور تاکنون بدهی خود را پرداخت کرده‌اند، افزود: پرداخت چین سهم عمده‌ای در کاهش بحران نقدینگی ارزی که این سازمان با آن مواجه است، خواهد داشت، به‌ویژه اینکه پکن با ۶۸۷ میلیون دلار کمک مالی، دومین اهداکننده بزرگ بودجه عادی سازمان ملل متحد است. ما همه کشورهای عضو را تشویق می‌کنیم که با پرداخت به بودجه عادی به تعهدات خود در قبال معاهدات عمل کنند.

 

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