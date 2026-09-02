هشدارهای هستهای ترامپ علیه ایران
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در مصاحبهای تلفنی گفت: ایران اگر سلاح هستهای داشته باشد، نیمی از جهان نابود خواهد شد آنها بیمار هستند.
کد خبر: ۱۳۹۲۶۵۴| |
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به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در مصاحبهای تلفنی گفت: ایران اگر سلاح هستهای داشته باشد، نیمی از جهان نابود خواهد شد آنها بیمار هستند.
آمریکا تنها کشور در جهان است که تاکنون از سلاح هستهای علیه بشریت استفاده کرده است. در جریان جنگ جهانی دوم، ارتش آمریکا با بمباران هستهای دو شهر ژاپن، صدها هزار انسان را به کام مرگ کشاند.
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