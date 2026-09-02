ناو فرسوده «آبراهام لینکلن» پهلو گرفت+عکس

ناو هواپیمابر یو اس اس آبراهام لینکلن پس از ۲۸۶ روز دریانوردی و ماه‌ها عملیات در خاورمیانه، در حالی که به وضوح فرسوده و زنگ‌زده به نظر می‌رسید در تایلند پهلو گرفت.

به گزارش تابناک؛ ناو هواپیمابر یو اس اس آبراهام لینکلن پس از ۲۸۶ روز دریانوردی و ماه‌ها عملیات در خاورمیانه، در حالی که به وضوح فرسوده، زنگ‌زده و رنگ‌خورده به نظر می‌رسید، به تایلند رسید.

این در حالی است که نیروی دریایی مدعی است که این ظاهر «برای یک استقرار طولانی مدت طبیعی است».

این ناو هواپیمابر هسته‌ای روز چهارشنبه در بندر «لم چابانگ» تایلند پهلو گرفت؛ مأموریتی طولانی که گزارش‌های منتشرشده درباره فشارهای جسمی و روانی بر خدمه و مشکلات موجود در این ناو، تصویری از فرسودگی نیروهای آمریکایی در پی حضور طولانی‌مدت در منطقه ارائه می‌دهد.

منبع: ایسنا