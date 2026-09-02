شروط گردانهای سیدالشهدا برای انحصار سلاح
به گزارش تابناک؛ این گروه مقاومت با اشاره به اینکه سلاح به دست گرفتن بنا بر شروط و مقتضیات خاص است، گفت: اگر حمل سلاح توجیهی نداشته باشد، دیگر نیازی به وجود آن نخواهد بود. ولی در صورت لزوم، باز هم باید از آن استفاده کرد.
این گروه اولین شرط خود برای انحصار سلاح را خروج کامل آمریکای اشغالگر از خاک عراق دانست و گفت: حضور این کشور باید تحت هر عنوانی، پایان یابد و حریم هوایی عراق، نقطهای برای حمله به سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه نباشد.
گردانهای سیدالشهداء تصویب قوانین مربوط به نیروهای الحشد الشعبی را دومین شرط خود اعلام کرد و ادامه داد: نیروهای امنیتی باید به صورت کامل، بر تمامی اراضی عراق اعمال حاکمیت داشته باشند.
این گروه با تأکید بر اینکه باید حاکمیت هوایی عراق هم برقرار شود، خاطر نشان کرد: نیروهای پ. ک. ک باید به صورت کامل از خاک عراق خارج شوند تا حملات ترکیه به اراضی عراق هیچ توجیهی نداشته باشد.
ترکیه به بهانه حضور گروههای کُرد در داخل خاک عراق، به مناطق مختلف این کشور به ویژه شمال آن حمله میکند و حضور نظامی خود را حفظ کرده است.
این گروه مقاومت اخراج نظامیان ترکیهای از شمال عراق را شرط بعدی خود برای انحصار سلاح دانست و گفت: گروههای معارض ایرانی باید از شمال عراق اخراج شوند تا خاک عراق، نقطهای برای حمله زمینی به کشورهای همسایه نباشد.
گردانهای سید الشهداء با تأکید بر اینکه ارتش عراق باید کنترل مرزهای منطقه کردستان را هم به دست بگیرد، خاطر نشان کرد: تصمیمات اقتصادی و مالی عراق باید از دست آمریکا خارج شود.
این گروه در پایان گفت که تصمیمات سیاسی عراق باید از دست آمریکا خارج شود و مداخلات سفارت این کشور در امور داخلی این کشور متوقف گردد.
منبع: فارس