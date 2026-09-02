قالیباف: مذاکره را نفی نمیکنیم
به گزارش تابناک؛ قالیباف در دیدار مسئول ارتباطات اسلامی حماس اظهار داشت: ما مذاکره را نفی نمیکنیم، اما مذاکره یک ابزار برای مبارزه است و اگر روزی دست از مبارزه با آمریکا و رژیم صهیونیستی با اشکال مختلف آن برداریم، آن روز، روز شکست است.
ما در جریان ماده یک تفاهمنامه به پایان جنگ آنها علیه ایران و متحدان ایران در جبهه مقاومت تأکید کردیم؛ در حالی که طرف مقابل در ابتدا در متن ۱۵ مادهای خود، خواستار توقف کامل فعالیتهای موشکی، هستهای و مقاومت شده بود.
امروز حتی دولتهای دلداده آمریکا در منطقه هم اعتراف میکنند این کشور باعث ایجاد ناامنی در منطقه است. آمریکاییها باید به تعهدات خود عمل کنند تا ما اقدام به بازگشایی تنگه هرمز کنیم.
مسئول ارتباطات اسلامی جنبش حماس اعلام کرد: بسیاری از کشورها از عملکرد شما در مقابل آمریکا غافلگیر شدند، اما ما میدانستیم اگر لحظه برخورد با ایران برسد، دشمن از اقدامات شما غافلگیر خواهد شد.
مقابله فلسطینیها با رژیم صهیونیستی مستمر بوده و تا زمانی که آثار این رژیم از خاک فلسطین برچیده نشود، ادامه خواهد داشت.