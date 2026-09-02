رایزنی گروسی با نماینده آمریکا در آژانس اتمی درباره ایران

به گزارش تابناک؛ رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پیامی در صفحه کاربری خود در ایکس از دیدار و رایزنی با پرستون ولز گریفیث سوم، سفیر و نماینده آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی در وین خبر داد.

به گفته گروسی، در این دیدار که در آستانه نشست فصلی شورای حکام آژانس در هفته آتی انجام شد، دو طرف درباره مسائل مهمی، از جمله ایران و سوریه تبادل نظر کردند.

مدیرکل آژانس که شورای حکام چند بار تحت نظر او قطعنامه‌های تنبیهی با دستورکار سیاسی را به ابتکار آمریکا و متحدان آن در تروئیکای اروپا (آلمان، فرانسه و انگلیس) علیه ایران صادر کرده است، گفت که آمریکا «شریکی کلیدی در تمامامی حوزه‌های کاری آژانس، از ایمنی و امنیت هسته‌ای گرفته ا پادمان‌ها، منع اشعه و کاربرد صلح‌آمیز دانش و فناوری هسته‌ای» است.

او تاکید کرد که مشتاقانه منتظر همکاری نزدیک با نماینده جدید آمریکا و مشارکت قوی با ایالات متحده آمریکا است.

گروسی در حالی به ادامه همکاری‌ها با آمریکا در حوزه‌های مختلف فعالیت‌های آژانس ابراز تمایل کرده است که واشنگتن در اقدامی غیرقانونی تاسیسات اتمی تحت پادمان و فعال ایران را برای اولین بار در ژوئن ۲۰۲۵ در حملاتی متجاوزانه با بمب‌های سنگرشکن هدف قرار داد. اگرچه افزایش سطح تشعشعات خارجی یا آلودگی رادیواکتیو در نتیجه این حملات گزارش نشد اما این اقدام در واکنش‌های رسمی بین‌المللی و گزارش‌های رسانه‌ای ضربه‌ای جدی به ساختار منع اشاعه توصیف شده است.

منبع: ایسنا