مدیران اقتصادی ایران به خوبی فرماندهان نظامی عمل نکردند/ انتخابات کنگره تأثیری بر سیاست جنگی ترامپ علیه ایران ندارد

پروفسور نادر انتصار معتقد است ایرانی‌هایی که فکر می‌کنند نتایج انتخابات آینده کنگره آمریکا سیاست‌های ترامپ در قبال ایران را تغییر خواهد داد، در اشتباه هستند.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، بسته جدیدی از تحریم‌های اقتصادی را علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کرده و این اقدام را «روز دی اقتصادی» نامیده است. این تحریم‌ها در حالی اعمال می‌شود که نزدیک به شش ماه از رویارویی نظامی آمریکا با ایران می‌گذرد.

در این راستا، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده گفته است که این تحریم‌ها بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران از جمله صنایع نفت و گاز را نشانه گرفته است. او همچنین از تمامی کشور‌های جهان خواست که همکاری‌های اقتصادی خود را با تهران قطع کنند.

بسنت در موضع گیری دیگری گفته است که هدف از این فشار اقتصادی، وادار کردن ایران به پذیرش مذاکره و ارائه امتیازات سیاسی است.

در خصوص این موضوع خبرنگار تابناک گفتگویی با پروفسور نادر انتصار رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلاباما آمریکا انجام داده که در ادامه آمده است.

کتاب «ماراتن مذاکرات هسته‌ای، از سعدآباد تا کوبروگ» به قلم نادر انتصار رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه بوستون و کاوه افراسیابی، استاد دانشگاه بوستون آمریکا از جمله آثار انتصار به شمار می‌رود. همچنین کتاب «سیاست کرد‌ها در خاورمیانه» از جمله آثار شناخته شده انتصار است که ابعاد سیاسی و اجتماعی ادغام کرد‌ها در جریان اصلی زندگی سیاسی-اجتماعی در ایران، عراق و ترکیه را تحلیل می‌کند.

*در مقطع کنونی، مناقشه ایران و آمریکا بیشتر بر روی جنگ اقتصادی متمرکز است. یک تحلیل ادعا می‌کند که ایران می‌خواهد این وضعیت تا انتخابات کنگره آمریکا ادامه یابد و زمینه‌ساز شکست دونالد ترامپ در انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا شود. این در حالی است که ترامپ اخیراً اعلام کرده که چه رئیس‌جمهور موفقی باشید و چه نباشید، به هر حال در انتخابات میان دوره‌ای شکست می‌خورید. یعنی او نتیجه انتخابات را مستقل از اقدامات ایران می‌داند. ارزیابی شما چیست؟

فکر نمی‌کنم نتیجه انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده تأثیر عمده‌ای بر جنگ ترامپ علیه ایران داشته باشد. حتی اگر جمهوری‌خواهان کنترل یکی یا هر دو مجلس قانون‌گذاری را از دست بدهند، نتایج انتخابات تأثیر چندانی بر سیاست‌های جنگی ترامپ نخواهد داشت.

تاکنون، نه افکار عمومی که عمدتاً مخالف جنگ ترامپ بوده‌اند و نه کنگره، نقشی تعیین‌کننده در تأثیرگذاری بر دونالد ترامپ و تیم نزدیک او در پیگیری جنگ علیه ایران نداشته‌اند

تاکنون، نه افکار عمومی که عمدتاً مخالف جنگ ترامپ بوده‌اند و نه کنگره، نقشی تعیین‌کننده در تأثیرگذاری بر دونالد ترامپ و تیم نزدیک او در پیگیری جنگ علیه ایران نداشته‌اند.

بنابراین، کسانی در ایران که فکر می‌کنند نتایج انتخابات آینده کنگره آمریکا سیاست‌های ترامپ در قبال ایران را تغییر خواهد داد، در اشتباه هستند.

*میانجی‌های منطقه‌ای از جمله پاکستان و قطر برای احیای مذاکرات ایران و آمریکا گفت‌و‌گو‌هایی انجام می‌دهند. آیا این تلاش‌ها را ثمربخش می‌دانید و آیا امکان گفت‌و‌گو بین دو طرف در کوتاه‌مدت وجود دارد؟

واسطه‌های منطقه‌ای ممکن است به‌صورت حاشیه‌ای مؤثر باشند و قطعاً می‌توانند به عنوان کانال‌های ارتباطی بین دو دشمنی که هیچ گونه تعامل رو در رو و مستقیمی با یکدیگر ندارند، به فعالیت خود ادامه دهند.

مشکل اصلی این است که واشنگتن عموماً مذاکره با ایران را به عنوان یک بازی با حاصل جمع صفر نگریسته است. این موضوع در دوران قبل و بعد از برجام نیز صادق بوده است.

*ارزیابی فعلی آمریکا این است که محاصره دریایی ایران را به امتیازدهی مجبور خواهد کرد. ارزیابی شما چیست؟

در صورت عدم فروپاشی نظام ایران که به نظر می‌رسد در حال حاضر احتمال دوری دارد، ایران به احتمال زیاد تسلیم شرایط واشنگتن نخواهد شد، چراکه این شرایط معادل تسلیم کامل ایران است.

*ایران اعلام کرده که ادامه محاصره دریایی را تحمل نخواهد کرد. به نظر شما، آیا این وضعیت می‌تواند به درگیری تمام‌عیار دیگری منجر شود؟

ممکن است به جنگ تمام‌عیار و پایدار منجر نشود، اما می‌تواند به درگیری‌های دوره‌ای بین دو طرف بینجامد.

تاکنون، نیروی نظامی ایران وظیفه دفاع از کشور در برابر تجاوز خارجی دو قدرت هسته‌ای که یکی از آنها یک قدرت جهانی است، به خوبی انجام داده است. اما متأسفانه این را نمی‌توان در مورد مدیران اقتصاد ایران گفت

با این حال، اگر ایران احساس کند که محاصره دریایی اقتصاد کشور را تا نقطه بی‌بازگشت یا فروپاشی خفه می‌کند، آنگاه بازگشت به جنگ تمام‌عیار محتمل می‌شود.

باید در نظر داشته باشیم که محاصره اقتصادی نوعی جنگ است، هم از منظر حقوق بین‌الملل و هم از منظر امنیت ملی.

جنگ نظامی و اقتصادی دو روی یک سکه هستند. تاکنون، نیروی نظامی ایران وظیفه دفاع از کشور در برابر تجاوز خارجی دو قدرت هسته‌ای که یکی از آنها یک قدرت جهانی است، به خوبی انجام داده است. اما متأسفانه این را نمی‌توان در مورد مدیران اقتصاد ایران گفت.

هر دو جبهه جنگ نظامی و اقتصادی باید هماهنگ عمل کنند تا از آغاز جنگ تمام‌عیار دیگری بین تهران و واشنگتن جلوگیری شود.