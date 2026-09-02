اسکات بسنت: خطوط هوایی ایران، اهداف احتمالی است

به گزارش تابناک؛ اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا در تلاش برای خروج کشورش از باتلاق جنگ علیه ایران بار دیگر مدعی شد: ما در حال حاضر تحریم‌های بی‌سابقه‌ای را علیه ایران اعمال می‌کنیم. پیام من به همه این است که از ایران دوری کنید!

وزیر خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه گفت که خطوط هوایی، صنعت دریانوردی و دارایی‌های دیجیتال می‌توانند اهداف احتمالی باشند، زیرا دولت ترامپ به تلاش‌های برنامه‌ریزی‌شده خود برای فشار بر اقتصاد ایران ادامه می‌دهد. بسنت در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز پس از گردهمایی گروه ۲۰ در کارولینای شمالی در این هفته در مورد حمایت روسیه از ایران همچنین به «همه» در مورد حمایت از تهران هشدار داد.

او یک روز پس از آنکه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه حمایت خود را از ایران اعلام کرد، مدعی شد: پیام من به همه این است که از این درگیری دوری کنند. همه ما می‌خواهیم این درگیری پایان یابد و سریع‌ترین راه برای پایان دادن به این درگیری این است که هیچ‌کس از این ایران حمایت نکند.

او ادعا کرد: ما در حال گفت‌و‌گو‌های بسیار مفصلی با هر کشوری هستیم که از ایران حمایت می‌کند. ما تمام روابط بین ایران و جهان را قطع خواهیم کرد و هر نهادی را که با آن سر و کار داشته باشد، هدف قرار خواهیم داد.

او بدون اذعان به تاثیر وضعیت تنگه هرمز بر قیمت سوخت مدعی شد: ما در حال حاضر به دلیل جنگ در اوکراین، شوک قیمت انرژی را تجربه می‌کنیم.

روز سه‌شنبه، بسنت گفت که دولت آمریکا همچنین می‌تواند شرکت‌های لیزینگ هواپیمایی را هدف قرار دهد و تحریم‌های بانکی بیشتری علیه ایران ممکن است این هفته اعمال شود.

منبع: مهر