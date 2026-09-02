همکاری چین با خاورمیانه درباره امنیت کشتیرانی
رئیسجمهور چین اعلام کرد: پکن آماده است با کشورهای خاورمیانه برای حفاظت از امنیت خطوط کشتیرانی بینالمللی همکاری کند.
کد خبر: ۱۳۹۲۶۱۳| |
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به گزارش تابناک؛ العربی الجدید به نقل از رئیسجمهور چین اعلام کرد: پکن آماده است با کشورهای خاورمیانه برای حفاظت از امنیت خطوط کشتیرانی بینالمللی همکاری کند.
از قدرتهای خارجی میخواهم استانداردهای دوگانه خود را در قبال خاورمیانه کنار بگذارند.
پکن و قاهره همکاریهای امنیتی را تقویت کرده و از تلاشهای یکدیگر برای مبارزه با تروریسم حمایت میکنند.
منبع: انتخاب
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