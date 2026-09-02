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شاخص بورس ۸۰ هزار واحد ریخت

شاخص کل بورس تهران در جریان معاملات امروز با عقب‌نشینی ۷۹ هزار و ۹۷۰ واحدی، در سطح ۶ میلیون و ۵۰۳ هزار واحد متوقف شد. این در حالی است که بازار در روز گذشته روندی صعودی را تجربه کرده بود و با ۳۵ هزار و ۹۶۸ واحد افزایش، به ۶ میلیون و ۵۸۳ هزار واحد دست یافته بود.
کد خبر: ۱۳۹۲۶۰۷
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بورس

به گزارش تابناک؛ معاملات بازار سرمایه امروز (چهارشنبه) در حالی آغاز و دنبال شد که پس از چند روز رشد متوالی شاخص‌ها، سمت عرضه تقویت شد و بخش قابل توجهی از نماد‌های بازار در محدوده منفی معامله شدند. این روند در نهایت افت معنادار شاخص‌های اصلی بورس و فرابورس را به دنبال داشت.

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز با ۷۹ هزار و ۹۷۰ واحد کاهش در ارتفاع شش میلیون و ۵۰۳ هزار واحد ایستاد. این در حالی است که شاخص کل در روز معاملاتی قبل با رشد ۳۵ هزار و ۹۶۸ واحدی به شش میلیون و ۵۸۳ هزار واحد رسیده بود.

شاخص کل هم‌وزن نیز همسو با شاخص کل حرکت کرد و با ۲۶ هزار و ۶۸۶ واحد کاهش به رقم یک میلیون و ۷۹۸ هزار واحد رسید؛ موضوعی که نشان می‌دهد فشار فروش تنها محدود به نماد‌های بزرگ و شاخص‌ساز نبوده و بخش قابل توجهی از سهام بازار نیز با کاهش قیمت مواجه شده‌اند.

با وجود افت شاخص‌ها، حجم معاملات همچنان در سطح قابل توجهی قرار داشت. در معاملات امروز ۸۴۶ هزار و ۹۷۵ معامله انجام شد و ارزش معاملات به حدود ۴۳.۴ هزار میلیارد تومان رسید؛ ارقامی که نشان‌دهنده گردش قابل توجه نقدینگی در بازار در روزی نزولی است.

در جریان معاملات امروز، نماد‌های فملی، شپنا، شبندر، فولاد، وبملت، وپاسار و شستا بیشترین اثر را بر شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس با ۵۲۴ واحد کاهش به رقم ۵۰ هزار و ۸۳۴ واحد رسید. تعداد معاملات فرابورس نیز ۴۳۵ هزار و ۲۲۱ معامله ثبت شد.

نماد‌های کگهر، سامان، فزر، آریا، ومپنا، بپاس و آریان نیز از جمله نماد‌های اثرگذار بر شاخص فرابورس بودند.

پایان یک هفته صعودی با افزایش عرضه

افت امروز بورس در شرایطی رخ داد که بازار سرمایه طی هفته‌های اخیر روندی عمدتاً صعودی را تجربه کرده و شاخص کل به سطوح تاریخی جدیدی رسیده بود. به همین دلیل، افزایش عرضه در معاملات امروز را می‌توان در کنار عواملی مانند شناسایی سود، افزایش احتیاط معامله‌گران و تلاش بازار برای هضم رشد‌های اخیر بررسی کرد.

از سوی دیگر، شدت معاملات نشان می‌دهد با وجود عقب‌نشینی شاخص‌ها، فعالان بازار همچنان حضور پررنگی در معاملات داشته‌اند و افت امروز را نمی‌توان به معنای خروج کامل نقدینگی از بازار تلقی کرد.

به این ترتیب، بورس تهران هفته معاملاتی خود را با یک روز پرعرضه به پایان رساند؛ روزی که اگرچه شاخص کل را نزدیک به ۸۰ هزار واحد عقب نشاند، اما ارزش معاملات بیش از ۴۳ همتی نشان داد بازار همچنان از تحرک بالایی برخوردار است و باید در معاملات هفته آینده مشخص شود که افت امروز یک اصلاح کوتاه‌مدت پس از رشد‌های اخیر است یا آغاز دوره‌ای متفاوت در روند بازار.

منبع: ایسنا

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
1
0
پاسخ
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