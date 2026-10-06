خودرویی که بعد از خرید، تازه شروع به فروختن خودش می‌کند

به گزارش خبرنگار خودرو تابناک، سال‌ها فرمول خرید خودرو خیلی ساده بود؛ پول خودرو را می‌دادید، سوییچ را می‌گرفتید و هر چیزی که روی خودرو نصب شده بود، متعلق به شما بود. اگر گرم‌کن صندلی داشت، استفاده می‌کردید، اگر سیستم صوتی پیشرفته داشت، استفاده می‌کردید و اگر خودرو به تجهیزات کمک‌راننده مجهز بود، بعد از خرید دیگر کسی برای روشن کردن آنها از شما پول ماهانه نمی‌خواست. اما خودرو‌های جدید آرام‌آرام این معادله قدیمی را به هم زده‌اند. امروز بخشی از خودروسازان خودرو را نه به‌عنوان یک محصول تمام‌شده، بلکه به‌عنوان یک پلتفرم نرم‌افزاری می‌بینند؛ محصولی که بعد از تحویل هم می‌تواند برای شرکت سازنده درآمد ایجاد کند. به زبان ساده‌تر، ممکن است خودرو را کامل خریده باشید، اما بعضی قابلیت‌های آن تازه قرار باشد با پرداخت پول برایتان فعال شوند. آژانس بین‌المللی انرژی نیز در گزارش سال ۲۰۲۶ خود این تغییر را بخشی از روند حرکت صنعت به سمت خودرو‌های Software-Defined می‌داند؛ خودرو‌هایی که در آنها نرم‌افزار سهم بیشتری از عملکرد خودرو را کنترل می‌کند و قابلیت‌های جدید می‌توانند بعد از فروش، از طریق به‌روزرسانی یا اشتراک فعال شوند.

داستان از جایی شروع می‌شود که خودروساز فهمید خودرو چیزی شبیه تلفن همراه شده است. یک گوشی را می‌خرید، اما بعد از خرید می‌توانید برنامه نصب کنید، فضای ابری بخرید، اشتراک موسیقی فعال کنید یا برای سرویس‌های مختلف پول بدهید. حالا همین مدل اقتصادی دارد وارد خودرو می‌شود. البته تفاوت مهمی وجود دارد؛ گوشی را معمولاً برای استفاده از یک سرویس خاص خریداری نمی‌کنید، اما خودرو وسیله‌ای است که قیمت خرید آن ممکن است ده‌ها هزار دلار باشد؛ بنابراین وقتی شرکت سازنده بعد از فروش خودرو برای فعال کردن یک قابلیت دیگر پول می‌خواهد، واکنش مشتری هم طبیعتاً متفاوت است.

اصل ماجرا، اما فقط حرص خودروساز برای درآمد بیشتر نیست. خودرو‌های جدید واقعاً در حال تغییر معماری هستند. در خودرو‌های سنتی، برای اضافه کردن یک قابلیت جدید معمولاً باید قطعه‌ای نصب می‌شد، سیم‌کشی انجام می‌گرفت و گاهی حتی طراحی خودرو تغییر می‌کرد. اما در خودرو‌های جدید، بسیاری از تجهیزات از روز اول روی خودرو نصب شده‌اند و چیزی که کم است، فقط فعال شدن نرم‌افزاری آنهاست. همین اتفاق، وسوسه بزرگی برای خودروساز ایجاد کرده است؛ چرا باید یک خودرو را یک بار بفروشیم وقتی می‌توانیم بعد از فروش هم از همان خودرو درآمد داشته باشیم؟

فرض کنید خودرویی می‌خرید که سخت‌افزار لازم برای یک سیستم پیشرفته کمک‌راننده روی آن نصب شده است. دوربین‌ها، رادارها، پردازنده و حتی سیم‌کشی لازم وجود دارد، اما نرم‌افزار مربوطه فعال نیست. در مدل سنتی، اگر این تجهیزات روی خودرو بودند، احتمالاً آنها را به‌عنوان بخشی از آپشن خودرو خریداری می‌کردید. در مدل جدید، ممکن است خودروساز بگوید اگر این قابلیت را می‌خواهید، ماهانه یا سالانه هزینه پرداخت کنید.

این دقیقاً همان چیزی است که صنعت خودرو به سمت آن حرکت کرده است. البته همه اشتراک‌ها یکسان نیستند. بخشی از آنها واقعاً خدماتی هستند که هزینه مستمر برای خودروساز ایجاد می‌کنند؛ مثلاً اتصال خودرو به شبکه، سرویس‌های ابری، نقشه‌های آنلاین، اطلاعات ترافیکی، خدمات امدادی یا قابلیت‌های کنترل خودرو از طریق تلفن همراه. پرداخت برای چنین خدماتی تا حدی قابل درک است، چون پشت آنها سرور، ارتباط مخابراتی و زیرساخت نرم‌افزاری قرار دارد.

مشکل از جایی شروع می‌شود که قابلیت مورد نظر عملاً در خود خودرو وجود دارد و فقط نرم‌افزار آن قفل شده است. اینجا دیگر مشتری با یک سؤال ساده روبه‌رو می‌شود: من این خودرو را خریده‌ام، پس چرا برای استفاده از چیزی که داخل آن وجود دارد باید دوباره پول بدهم؟

BMW یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌ها در این زمینه است. این شرکت در برخی بازار‌ها قابلیت‌های مختلف ConnectedDrive را به شکل اشتراکی یا فعال‌سازی دیجیتال ارائه می‌کند. در محصولات جدید BMW، امکاناتی مانند برخی قابلیت‌های هوشمند کابین، حالت‌های رانندگی، خدمات شارژ متصل، دستیار هوشمند و برخی امکانات سرگرمی می‌توانند به اشتراک فعال ConnectedDrive وابسته باشند.

البته یک نکته را باید دقیق گفت؛ ماجرای معروف اشتراک گرم‌کن صندلی BMW که چند سال قبل سر و صدای زیادی به پا کرد، دیگر یک قابلیت فعال در مدل‌های جدید این شرکت نیست. BMW پس از واکنش منفی مشتریان، این طرح را کنار گذاشت. اما اصل ایده اشتراک قابلیت‌های نرم‌افزاری از بین نرفته و امروز همچنان خدمات و قابلیت‌های دیجیتال مختلفی در صنعت خودرو به صورت اشتراکی ارائه می‌شوند.

مرسدس‌بنز هم وارد همین مسیر شده است. این شرکت برای خودرو‌های متصل خود مجموعه‌ای از Digital Extras ارائه می‌کند که بعضی از آنها پس از پایان دوره اولیه قابل تمدید هستند. در واقع خودرو از همان ابتدا قابلیت اتصال به اکوسیستم دیجیتال مرسدس را دارد و مشتری می‌تواند برخی خدمات را فعال کند. خود مرسدس‌بنز نیز تأکید کرده که بعضی Digital Extras پس از پایان مدت ارائه‌شده، در صورت ادامه عرضه، با پرداخت هزینه قابل تمدید هستند.

اما شاید جالب‌ترین بخش داستان جایی باشد که نرم‌افزار وارد عملکرد خودرو می‌شود. اینجا دیگر بحث نقشه و سرگرمی نیست. بعضی شرکت‌ها در حال فروش قابلیت‌هایی هستند که مستقیماً روی رفتار خودرو تأثیر می‌گذارند؛ از افزایش توان و شتاب گرفته تا سیستم‌های کمک‌راننده پیشرفته.

Tesla سال‌هاست یکی از جدی‌ترین نمونه‌های این مدل کسب‌وکار محسوب می‌شود. این شرکت از قابلیت‌های نرم‌افزاری و خدمات اشتراکی برای ایجاد درآمد پس از فروش استفاده می‌کند و در سال ۲۰۲۶ نیز مدل اشتراکی Full Self-Driving را به یکی از نمونه‌های اصلی این رویکرد تبدیل کرده است. گزارش Counterpoint Research نشان می‌دهد تعداد کاربران فعال قابلیت‌های مرتبط با FSD تسلا در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ به حدود ۱.۲۸ میلیون رسیده و این بخش به یکی از مهم‌ترین نمونه‌های درآمدزایی نرم‌افزاری در صنعت خودرو تبدیل شده است.

اینجا صنعت خودرو دارد یک درس مهم از دنیای فناوری یاد می‌گیرد؛ درآمد تکرارشونده. خودروساز سنتی خودرو را می‌فروشد و بعد باید چند سال منتظر بماند تا همان مشتری دوباره خودرو بخرد. اما اگر خودرو تبدیل به یک پلتفرم دیجیتال شود، شرکت می‌تواند بین دو خرید خودرو نیز از مشتری درآمد دریافت کند. یک اشتراک ماهانه شاید برای مشتری رقم بزرگی نباشد، اما وقتی میلیون‌ها خودرو در جاده باشند، همین پرداخت‌های کوچک تبدیل به یک جریان درآمدی بسیار بزرگ می‌شوند.

آژانس بین‌المللی انرژی هم دقیقاً به همین مدل اقتصادی اشاره کرده است. این سازمان از مفهوم Feature-as-a-Service صحبت می‌کند؛ یعنی قابلیت‌های خودرو می‌توانند با پرداخت یک‌باره، اشتراک یا حتی پرداخت بر اساس میزان استفاده در اختیار مشتری قرار بگیرند. از نگاه خودروساز، این مدل انعطاف‌پذیری بیشتری ایجاد می‌کند و یک منبع درآمد جدید می‌سازد؛ اما از نگاه مشتری، ممکن است هزینه مالکیت خودرو در طول چند سال افزایش پیدا کند؛ و این همان جایی است که قضیه کمی ترسناک می‌شود.

تصور کنید خودرویی می‌خرید که روی کاغذ امکانات بسیار زیادی دارد. سیستم‌های کمک‌راننده، دوربین‌های متعدد، پردازنده قدرتمند، سیستم تعلیق تطبیقی، صندلی‌های برقی و تجهیزات مختلف از همان روز اول روی خودرو نصب شده‌اند. اما همه این امکانات الزاماً به معنای آن نیست که شما به همه آنها دسترسی دارید. ممکن است بخشی از این تجهیزات در سطح سخت‌افزار آماده باشند و فعال‌سازی آنها به خرید یک پکیج یا اشتراک وابسته باشد.

در چنین شرایطی مفهوم «آپشن» هم تغییر می‌کند. قبلاً آپشن چیزی بود که هنگام سفارش خودرو انتخاب می‌کردید. مثلاً می‌گفتید سانروف می‌خواهم یا نمی‌خواهم. امروز ممکن است خودرو را بدون انتخاب نهایی تحویل بگیرید و بعداً تصمیم بگیرید کدام قابلیت را فعال کنید.

از یک زاویه، این اتفاق می‌تواند اتفاق خوبی باشد. مشتری مجبور نیست هنگام خرید خودرو برای تمام امکانات از همان ابتدا هزینه کند. ممکن است امروز به یک سیستم خاص نیاز نداشته باشید، اما دو سال بعد شرایطتان تغییر کند و همان قابلیت برایتان ارزشمند شود. در خودرو‌های Software-Defined، خودروساز می‌تواند آن قابلیت را از راه دور فعال کند و نیازی به مراجعه به نمایندگی و تعویض قطعه نباشد.

از طرف دیگر، همین انعطاف‌پذیری می‌تواند به یک مدل اقتصادی آزاردهنده تبدیل شود؛ مخصوصاً اگر شرکت‌ها شروع کنند امکاناتی را که مشتری انتظار دارد بخشی از قیمت خودرو باشند، پشت دیوار پرداخت قرار دهند.

مسئله دیگر، عمر خودرو است. خودرو با گوشی موبایل فرق دارد. مردم ممکن است گوشی خود را هر سه سال عوض کنند، اما یک خودرو می‌تواند ۱۰، ۱۵ یا حتی ۲۰ سال در بازار دست‌به‌دست شود؛ بنابراین اگر قابلیت‌های خودرو به سرور شرکت و حساب کاربری وابسته باشند، یک سؤال مهم درباره آینده مالکیت مطرح می‌شود: وقتی خودرو چند بار خرید و فروش شد، وضعیت این قابلیت‌ها چه خواهد بود؟

این مسئله همین حالا هم اهمیت پیدا کرده است. اگر یک مالک برای فعال‌سازی یک قابلیت پول داده باشد، آیا قابلیت همراه خودرو به مالک بعدی منتقل می‌شود یا به حساب کاربری فرد اول وابسته است؟ اگر شرکت سازنده سرویس را متوقف کند چه می‌شود؟ اگر خودرو دیگر از یک نسل نرم‌افزار پشتیبانی نکند چه؟ و اگر شرکت بعد از چند سال تصمیم بگیرد یک سرویس را تعطیل کند، مالک خودرو چه اختیاری خواهد داشت؟

اینها دیگر سؤال‌های فنی صرف نیستند؛ مستقیماً به مفهوم مالکیت مربوط می‌شوند.

در گذشته اگر خودرو را می‌خریدید، مالک یک محصول فیزیکی بودید. امروز به تدریج بخشی از ارزش خودرو به نرم‌افزار، حساب کاربری، اتصال اینترنتی و سرویس‌های شرکت سازنده گره خورده است. یعنی ممکن است سخت‌افزار خودرو همچنان در پارکینگ شما باشد، اما بخشی از قابلیت‌های آن تحت کنترل نرم‌افزاری شرکتی قرار داشته باشد که خودرو را ساخته است.

البته صنعت خودرو هنوز در حال آزمون و خطاست. بعضی مدل‌های اشتراکی جواب داده‌اند و بعضی دیگر با واکنش شدید مشتریان روبه‌رو شده‌اند. تجربه BMW در مورد گرم‌کن صندلی نمونه واضحی بود که نشان داد هر چیزی را نمی‌توان صرفاً با برچسب «دیجیتال» به اشتراک تبدیل کرد. از طرف دیگر، مشتریان برای خدماتی مثل ارتباطات ماهواره‌ای، قابلیت‌های پیشرفته کمک‌راننده یا سرویس‌های ابری ممکن است آمادگی بیشتری برای پرداخت داشته باشند.

حتی تحقیقات جدید درباره رفتار خریداران خودرو نشان می‌دهد مشتریان الزاماً شیفته فناوری‌های بیشتر نیستند. بررسی JD Power در سال ۲۰۲۶ روی بیش از ۶۸ هزار مالک خودرو‌های جدید نشان داده که بسیاری از رانندگان فناوری‌هایی را بیشتر می‌پسندند که بی‌سروصدا در پس‌زمینه کار کنند و زندگی را ساده‌تر کنند، نه اینکه صرفاً تعداد نمایشگر و قابلیت‌های نمایشی خودرو را افزایش دهند.

این نکته برای خودروسازان بسیار مهم است. مشتری قرار نیست فقط به خاطر اینکه خودرو یک قابلیت دیجیتال دارد، حتماً برای آن پول بدهد. قابلیت باید واقعاً مشکلی را حل کند. اگر سیستم کمک‌راننده واقعاً سفر را ایمن‌تر و راحت‌تر کند، اگر سرویس مسیریابی واقعاً زمان سفر را کاهش دهد یا اگر یک قابلیت نرم‌افزاری واقعاً عملکرد خودرو را بهتر کند، پرداخت برای آن قابل دفاع‌تر است.

اما اگر داستان به جایی برسد که مشتری احساس کند برای چیزی پول می‌دهد که از روز اول داخل خودرو بوده و فقط شرکت سازنده آن را قفل کرده، ماجرا کاملاً متفاوت می‌شود.

خودروسازان نیز این موضوع را فهمیده‌اند. گزارش‌های صنعت نشان می‌دهد مدل‌های درآمدی مبتنی بر اشتراک هنوز در تمام بازار خودرو به موفقیت قطعی نرسیده‌اند و درآمد حاصل از خدمات متصل در بسیاری از خودروسازان هنوز فاصله زیادی با پیش‌بینی‌های اولیه دارد. با این حال، در حوزه‌هایی مثل خدمات ایمنی، کمک‌راننده و خدمات ارتباطی، مدل اشتراکی همچنان در حال رشد است.

شاید آینده خودرو دقیقاً همین‌جا شکل بگیرد؛ نه در موتور قوی‌تر، نه در نمایشگر بزرگ‌تر و حتی نه فقط در باتری بزرگ‌تر. جنگ اصلی ممکن است بر سر نرم‌افزار باشد. خودروسازی که بتواند بعد از فروش خودرو همچنان با مشتری ارتباط داشته باشد، اطلاعات بیشتری از استفاده او به دست آورد و قابلیت‌های جدید ارائه کند، یک منبع درآمد دائمی خواهد داشت.

اما برای مشتری، ماجرا باید با یک خط قرمز همراه باشد؛ شفافیت.

خریدار باید دقیقاً بداند چه چیزی را خریده، چه چیزی اجاره‌ای است، چه چیزی اشتراکی است و چه چیزی ممکن است در آینده غیرفعال شود. قیمت خودرو نباید فقط عددی باشد که روی برچسب نمایشگاه نوشته شده است. هزینه واقعی مالکیت باید شامل سرویس‌های دیجیتال، اشتراک‌ها و قابلیت‌هایی باشد که برای استفاده از خودرو در طول سال‌های مالکیت لازم خواهند بود.

خودرو قرار نیست تبدیل به یک گوشی بزرگ روی چهار چرخ شود که برای هر قابلیت آن باید اشتراک جدید باز کنیم. اما اگر صنعت خودرو بتواند از نرم‌افزار برای بهتر کردن محصول، به‌روزرسانی آن و اضافه کردن قابلیت‌های واقعی استفاده کند، این تغییر می‌تواند یکی از مهم‌ترین تحولات تاریخ خودرو باشد.

مسئله این است که مرز میان «خودروی قابل ارتقا» و «خودروی قفل‌شده» بسیار باریک است. اولی به نفع مشتری است؛ دومی بیشتر به نفع سازنده؛ و شاید چند سال دیگر وقتی کسی یک خودروی صفر کیلومتر می‌خرد، سؤال اصلی دیگر این نباشد که موتور چند اسب بخار دارد یا شتاب صفر تا صد آن چند ثانیه است. سؤال مهم‌تر این باشد: «بعد از اینکه پول خودرو را دادم، برای اینکه واقعاً از همه امکاناتش استفاده کنم، هر ماه چقدر دیگر باید پول بدهم؟»