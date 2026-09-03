باتری حالتجامد نزدیکتر از همیشه؛ اما هنوز یک قدم تا انقلاب باقی است
باتری حالتجامد میتواند برد خودروهای برقی را افزایش دهد و زمان شارژ را به شکل محسوسی کاهش دهد.
کد خبر: ۱۳۹۲۵۹۴| |
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به گزارش خبرنگار خودرو تابناک، سالهاست هر بار صحبت از آینده خودروهای برقی میشود، یک عبارت بیشتر از بقیه تکرار شده است؛ باتری حالتجامد. فناوریای که قرار است همزمان چند مشکل قدیمی خودروهای برقی را هدف بگیرد؛ از افزایش برد و کاهش وزن گرفته تا کوتاهتر شدن زمان شارژ و افزایش ایمنی. روی کاغذ، داستان آنقدر جذاب است که میتوان تصور کرد نسل بعدی خودروهای برقی با یک تغییر بنیادی وارد بازار خواهند شد؛ خودروهایی که به جای باتریهای حجیم و سنگین امروزی، مجموعهای کوچکتر، متراکمتر و بالقوه ایمنتر را در کف خودرو حمل میکنند. اما در سال ۲۰۲۶، فاصله میان «نمونه آزمایشگاهی موفق» و «باتریای که میلیونها خودرو بتوانند هر روز از آن استفاده کنند» همچنان مسئله اصلی است. آژانس بینالمللی انرژی نیز در تازهترین ارزیابی خود تأکید کرده که باتریهای حالتجامد پیشرفت قابل توجهی داشتهاند، اما مزایای وعدهدادهشده آنها هنوز در کاربرد واقعی و تولید انبوه بهطور کامل اثبات نشده است.
برای فهمیدن اهمیت باتری حالتجامد، باید ابتدا به قلب باتریهای فعلی خودروهای برقی نگاه کرد. در باتریهای لیتیومیونی رایج، الکترولیت نقش واسطهای را دارد که حرکت یونهای لیتیوم میان الکترودها را امکانپذیر میکند و در بسیاری از طراحیهای امروزی، این الکترولیت ماهیت مایع دارد. در باتری حالتجامد، این بخش به یک الکترولیت جامد تبدیل میشود و همین تغییر، مسیر را برای طراحی متفاوت سلول باتری باز میکند. البته «حالتجامد» یک عنوان واحد برای یک فناوری کاملاً مشخص نیست و در بازار امروز، فناوریهایی از نیمهجامد تا تقریباً تمامجامد و تمامجامد زیر همین عنوان قرار میگیرند. آژانس بینالمللی انرژی نیز بر همین تفاوت تأکید کرده است؛ باتریهای نیمهجامد حتی به مرحله تجاری رسیدهاند، اما نمونههای تمامجامد واقعی هنوز عمدتاً در مرحله نمونهسازی و تولید محدود قرار دارند.
دلیل اصلی هیجان درباره این فناوری فقط حذف مایع داخل سلول نیست. مهندسان به دنبال آن هستند که با استفاده از الکترولیت جامد و معماری جدید سلول، چگالی انرژی را افزایش دهند؛ یعنی مقدار بیشتری انرژی را در وزن و حجم مشابه ذخیره کنند. این موضوع برای خودرو اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا یکی از مشکلات اصلی خودروهای برقی امروز این است که برای افزایش برد، معمولاً باید باتری بزرگتری نصب شود. باتری بزرگتر یعنی وزن بیشتر، هزینه بالاتر و در برخی خودروها اشغال فضای بیشتر در کف شاسی. اگر فناوری حالتجامد بتواند همان مقدار انرژی را در بستهای کوچکتر و سبکتر جای دهد، دیگر برای رسیدن به بردهای بالا الزاماً نیازی به باتریهای بسیار بزرگ نخواهد بود.
اینجاست که مفهوم بردهای بسیار طولانی از یک شعار تبلیغاتی فاصله میگیرد و به یک هدف مهندسی تبدیل میشود. تویوتا یکی از شرکتهایی است که سالها روی این مسیر کار کرده و برای تجاریسازی باتری تمامجامد برنامه مشخصی دارد. بر اساس برنامه اعلامشده این شرکت، نخستین خودروهای مجهز به باتری تمامجامد تویوتا برای سالهای ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۸ هدفگذاری شدهاند. این شرکت همچنین افزایش برد و کاهش زمان شارژ را از مهمترین مزیتهای مورد انتظار این فناوری میداند. آژانس بینالمللی انرژی نیز تویوتا را در میان پیشرفتهترین خودروسازان این حوزه قرار داده و اعلام کرده است که این شرکت نخستین نمونه خود را در سال ۲۰۲۱ آزمایش کرده است.
اما داستان زمانی جدیتر میشود که بدانیم تویوتا فقط روی خود سلول کار نمیکند. یکی از دشوارترین قسمتهای این فناوری، تولید انبوه آن است. در باتریهای حالتجامد، تماس بسیار دقیق و پایدار میان لایههای مختلف اهمیت زیادی دارد. اگر بین لایهها فاصله یا نقص ایجاد شود، عملکرد باتری و دوام آن تحت تأثیر قرار میگیرد؛ بنابراین مسئله فقط کشف یک ماده جدید نیست؛ خودروساز باید بتواند میلیونها سلول را با کیفیت تقریباً یکسان تولید کند و سپس آنها را در قالب یک پک قابل اعتماد، قابل تعمیر و قابل استفاده در خودرو قرار دهد.
همین جاست که فاصله میان دنیای آزمایشگاه و صنعت خودرو خودش را نشان میدهد. ساخت چند صد یا چند هزار سلول موفق برای یک شرکت فناوری، دستاورد بزرگی محسوب میشود، اما صنعت خودرو به میلیونها سلول نیاز دارد که باید کیفیت تقریباً یکسان داشته باشند. این سلولها باید در گرما و سرمای شدید، شارژ و تخلیه مکرر، لرزش، تصادف و سالها استفاده روزمره عملکرد پایدار داشته باشند. کوچکترین ضعف در فرآیند تولید انبوه میتواند هزینه باتری را بهشدت بالا ببرد و تمام مزیت اقتصادی فناوری را از بین ببرد.
آژانس بینالمللی انرژی نیز دقیقاً به همین مسئله اشاره میکند. بر اساس گزارش سال ۲۰۲۶ این سازمان، سلولهای تمامجامد در مقیاس کوچک برای آزمایش تولید میشوند، اما ساخت آنها همچنان پیچیدهتر و گرانتر از سلولهای لیتیومیونی است. حتی یکپارچه کردن این سلولها در پک خودرو نیز به دلیل نیازهای مکانیکی متفاوت، از جمله نیاز برخی طراحیها به اعمال فشار بیشتر در زمان کار، چالشهای تازهای ایجاد میکند. به همین دلیل، با وجود تمام پیشرفتها، هنوز نمیتوان گفت جایگزینی گسترده باتریهای فعلی از همین امروز آغاز شده است.
با این حال، اتفاق مهمی در سال ۲۰۲۶ رخ داده که نشان میدهد صنعت از مرحله حرف و نمونه آزمایشگاهی فاصله گرفته است. در ژوئن ۲۰۲۶، استلانتیس و Factorial باتری حالتجامد این شرکت را در یک خودروی آزمایشی Dodge Charger Daytona نصب کردند و آزمایش جادهای را آغاز کردند. این خودرو قرار است عملکرد، ایمنی و دوام باتری را در شرایط واقعی رانندگی بررسی کند. اهمیت این اتفاق در آن است که فناوری دیگر صرفاً روی میز آزمایشگاه قرار ندارد و حالا باید در شرایط واقعی جاده، شتابگیری، ترمزگیری، تغییرات دما و شارژ و تخلیه مکرر پاسخ بدهد.
این باتری Factorial در مرحله سلولی نیز اعداد قابل توجهی ارائه کرده است. این شرکت و استلانتیس در سال ۲۰۲۵ از سلولهای ۷۷ آمپرساعتی با چگالی انرژی ۳۷۵ واتساعت بر کیلوگرم خبر دادند و اعلام کردند که این سلولها توان شارژ از ۱۵ تا بیش از ۹۰ درصد را در حدود ۱۸ دقیقه دارند. همچنین محدوده عملکرد اعلامشده برای این سلولها از منفی ۳۰ تا مثبت ۴۵ درجه سانتیگراد بوده است. البته این اعداد مربوط به سلول و شرایط آزمایش هستند و نباید آنها را مستقیماً معادل عملکرد یک خودروی تولید انبوه دانست؛ اتفاقاً آزمایش جادهای سال ۲۰۲۶ برای همین انجام شده است که مشخص شود این مشخصات در یک سامانه کامل خودرو تا چه اندازه قابل تکرار هستند.
این مرحله شاید از نظر رسانهای به اندازه معرفی یک خودرو جدید جذاب نباشد، اما از نظر صنعت خودرو اهمیت بسیار بیشتری دارد. یک باتری ممکن است در محیط کنترلشده آزمایشگاه عملکرد فوقالعادهای داشته باشد، اما زمانی که وارد خودرو میشود، داستان تغییر میکند. سیستم خنککاری، مدیریت حرارتی، نرمافزار مدیریت باتری، ساختار شاسی، شارژر، موتورهای الکتریکی و حتی رفتار خودرو در تصادف همگی روی عملکرد باتری تأثیر میگذارند. بنابراین، آنچه امروز در خودروهای آزمایشی اتفاق میافتد، در واقع آزمون یکپارچه فناوری است، نه صرفاً آزمایش یک سلول.
از طرف دیگر، نباید تصور کرد که تمام مشکلات خودروهای برقی با ورود باتری حالتجامد ناپدید میشوند. یکی از جذابترین وعدههای این فناوری، شارژ سریعتر است، اما شارژ فوقسریع تنها به باتری مربوط نیست. شبکه برق، شارژر، کابل، سیستم مدیریت حرارتی و معماری ولتاژ خودرو هم باید توان انتقال انرژی بسیار بالا را داشته باشند؛ بنابراین حتی اگر یک باتری حالتجامد بتواند از نظر شیمیایی شارژ بسیار سریع را تحمل کند، خودرو و زیرساخت شارژ نیز باید آماده چنین توانی باشند.
موضوع مهم دیگر، ایمنی است. یکی از دلایل اصلی سرمایهگذاری روی باتری حالتجامد، امکان کاهش ریسکهای مرتبط با الکترولیتهای مایع قابل اشتعال است. اما این موضوع هم نباید به یک جمله تبلیغاتی ساده تبدیل شود. ایمنی یک باتری فقط به نوع الکترولیت بستگی ندارد و طراحی سلول، مواد الکترود، مدیریت حرارتی، ساختار پک، کنترل الکترونیکی و نحوه محافظت فیزیکی باتری همگی در آن نقش دارند؛ بنابراین مزیت ایمنی باید در سطح پک و خودرو اثبات شود، نه فقط در آزمایش یک سلول.
مسئله دیگر قیمت است. صنعت خودرو به فناوریای نیاز دارد که فقط بهتر نباشد، بلکه بتواند از نظر اقتصادی نیز قابل توجیه باشد. باتریهای لیتیومیونی طی بیش از یک دهه توسعه صنعتی به مرحلهای رسیدهاند که زنجیره تأمین، کارخانهها، مواد اولیه و روشهای تولید آنها در مقیاس عظیم شکل گرفته است. در مقابل، باتری حالتجامد هنوز در ابتدای مسیر تولید انبوه قرار دارد. آژانس بینالمللی انرژی نیز پیشبینی میکند که هزینه اولیه این باتریها بالا باشد و به همین دلیل احتمالاً ابتدا در خودروهای گرانتر و پریمیوم استفاده خواهند شد؛ جایی که مشتری حاضر است برای برد بیشتر، عملکرد بهتر یا زمان شارژ کوتاهتر هزینه بیشتری پرداخت کند.
به همین دلیل احتمالاً نخستین خودروهای مجهز به باتریهای تمامجامد، خودروهای ارزانقیمت شهری نخواهند بود. تویوتا برای سالهای ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۸ برنامه دارد، BYD نیز طبق ارزیابی آژانس بینالمللی انرژی برای عرضه نخستین خودرو مجهز به باتری تمامجامد از سال ۲۰۲۷ و حرکت به سمت تولید انبوه در سال ۲۰۳۰ برنامهریزی کرده است. سامسونگ نیز زمانبندی مشابهی برای تولید تمامجامد دارد. این یعنی رقابت اصلی فقط میان چند شرکت آمریکایی و ژاپنی نیست و چین و کره جنوبی نیز همزمان در حال حرکت هستند.
در آمریکا نیز QuantumScape تلاش کرده فناوری خود را از مرحله سلول آزمایشگاهی به کاربرد واقعی نزدیک کند و در سال ۲۰۲۵ باتری حالتجامد خود را روی یک موتورسیکلت آزمایش کرد. این نوع آزمایشها اهمیت زیادی دارند، زیرا به شرکت اجازه میدهند عملکرد باتری را در یک سامانه متحرک و در شرایطی نزدیکتر به استفاده واقعی بررسی کنند. با این حال، حتی چنین آزمایشهایی نیز هنوز فاصله زیادی با تولید میلیونها باتری برای خودروهای سواری دارند.
شاید بزرگترین اشتباه این باشد که تصور کنیم با ورود نخستین خودروی حالتجامد، باتریهای لیتیومیونی فوراً از بازار حذف خواهند شد. چنین اتفاقی بسیار بعید است. لیتیومیون هنوز یک فناوری بالغ، ارزانتر و بسیار گسترده است و حتی در سالهای آینده نیز بهبود پیدا خواهد کرد. خودروسازان همزمان در حال افزایش چگالی انرژی، کاهش هزینه، بهبود خنککاری و افزایش سرعت شارژ باتریهای فعلی هستند؛ بنابراین آینده احتمالاً یک جنگ ساده میان «باتری قدیمی» و «باتری جدید» نیست؛ بلکه مجموعهای از فناوریها خواهد بود که هرکدام برای یک بخش از بازار مناسب هستند.
باتری حالتجامد در واقع قرار نیست الزاماً خودرو را از پایه عوض کند؛ قرار است یکی از محدودیتهای اصلی خودروهای برقی را کنار بزند. اگر این فناوری بتواند چگالی انرژی بالاتر را با دوام مناسب، شارژ سریع، ایمنی واقعی و هزینه تولید قابل قبول ترکیب کند، آن وقت شکل خودروهای برقی هم تغییر خواهد کرد. باتری کوچکتر و سبکتر میتواند فضای بیشتری در کابین ایجاد کند، وزن خودرو را پایین بیاورد و حتی به طراحان اجازه دهد فرمهای متفاوتی برای شاسی و بدنه ایجاد کنند.
چالش اصلی، اما همچنان همان جمله سادهای است که در تمام این سالها تکرار شده است: تولید انبوه. امروز دیگر تقریباً همه میدانند باتری حالتجامد از نظر تئوری چه تواناییهایی دارد؛ مسئله این است که آیا میتوان این تواناییها را با قیمت منطقی، کیفیت ثابت و تیراژ چند میلیون دستگاه در سال به خیابان آورد یا نه. تویوتا برای ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۸ هدف تجاریسازی گذاشته، BYD برای سالهای بعد برنامه دارد و شرکتهایی مانند Factorial وارد مرحله آزمایش جادهای شدهاند. آژانس بینالمللی انرژی نیز معتقد است باتریهای تمامجامد تا نیمه نخست دهه ۲۰۳۰ احتمالاً بیشتر در بخش پریمیوم باقی میمانند و برای ورود جدی به بازار انبوه به زمان بیشتری نیاز دارند.
آنچه اکنون در حال وقوع است، بیشتر شبیه آغاز یک تغییر تدریجی است تا یک انقلاب ناگهانی. نمونهها از آزمایشگاه به خودرو رسیدهاند، خطوط تولید آزمایشی در حال توسعه هستند و خودروسازان بزرگ برای ورود به بازار برنامه زمانی اعلام کردهاند. اما در صنعت خودرو، فاصله میان «کار میکند» و «میتوانیم میلیونها دستگاه از آن بسازیم» همان فاصلهای است که بسیاری از فناوریهای جذاب را سالها در آزمایشگاه نگه داشته است.
اگر کارخانهها بتوانند مشکلات فشار مکانیکی، دوام، تولید لایهها، هزینه مواد و کنترل کیفیت را حل کنند، باتری حالتجامد میتواند همان جهشی باشد که خودروهای برقی برای عبور از مرحله فعلی به آن نیاز دارند. اما اگر هزینه و پیچیدگی تولید اجازه ندهد، ممکن است سالها شاهد استفاده محدود از این فناوری در خودروهای گرانقیمت باشیم و در بخش عمده بازار همچنان همان باتریهای لیتیومیونی را ببینیم.
سالهای ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۰ برای صنعت خودرو به همین دلیل اهمیت ویژهای دارند. آن زمان مشخص خواهد شد که باتری حالتجامد واقعاً یک انقلاب صنعتی بوده یا فقط یکی دیگر از فناوریهایی است که سالها زودتر از زمان مناسب خود معرفی شده است. فعلاً نشانهها امیدوارکنندهاند؛ فناوری از آزمایشگاه به خودرو رسیده، خودروسازان بزرگ وارد آزمایش جادهای شدهاند و نخستین برنامههای تولید تجاری نیز روی میز قرار گرفته است. اما هنوز یک مرحله تعیینکننده باقی مانده است؛ تبدیل یک فناوری جذاب به محصولی که بتوان آن را با تیراژ بالا، قیمت منطقی و اطمینان کافی به دست مشتری رساند.
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