فارابی
ازکی
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
فارابی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

سیلی پکن بر واشنگتن؛ پکن در کنار تهران ایستاد

شایعه تعیین شرط از سوی چین برای سفر یا روابط با ایران، کذب محض است. وقتی پکن آشکارا مقابل تحریم‌های آمریکا می‌ایستد، یعنی حمایتش از تهران جدی است و این حاشیه‌سازی‌ها بازی رسانه‌ای برای وارونه‌نمایی واقعیت است.
کد خبر: ۱۳۹۲۵۸۴
| |
1057 بازدید
ایران و چین

انتساب چنین شروطی به طرف چینی و ادعای مشروط شدن سفر و توسعه روابط دو کشور به تحقق موارد مطرح‌شده، فاقد صحت است. مخالفت قاطع و صریح جمهوری خلق چین در برابر تحریم‌های یکجانبه آمریکا نشان‌دهنده رویکرد حمایتی چین در قبال جمهوری اسلامی ایران است. 

به گزارش تابناک؛ دفتر نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور چین در پی انتشار برخی اظهارات و مطالب رسانه‌ای مبنی بر اینکه جمهوری خلق چین، سفر نماینده ویژه کشورمان در امور چین و گسترش روابط تهران و پکن را مشروط به تحقق مجموعه‌ای از شروط از سوی جمهوری اسلامی کرده است، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: انتساب چنین شروطی به طرف چینی و ادعای مشروط شدن سفر و توسعه روابط دو کشور به تحقق موارد مطرح‌شده، فاقد صحت است. مخالفت قاطع و صریح جمهوری خلق چین در برابر تحریم‌های یکجانبه آمریکا نشان‌دهنده رویکرد حمایتی چین در قبال جمهوری اسلامی ایران است. 

روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین بر پایه احترام متقابل، منافع مشترک و مشارکت جامع راهبردی دو کشور استوار بوده و همکاری‌ها و رایزنی‌های دو طرف در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری و سایر زمینه‌های مورد توافق، به‌طور مستمر در حال پیگیری و توسعه است.

از رسانه‌ها، فعالان سیاسی و صاحب‌نظران انتظار می‌رود در انتشار مطالب مرتبط با روابط خارجی کشور، به‌ویژه مناسبات با شرکای مهم بین‌المللی، دقت لازم را به عمل آورده و از انتشار اخبار، برداشت‌ها و گمانه‌زنی‌های تأییدنشده که می‌تواند بر منافع ملی و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار باشد، خودداری کنند.

روابط خارجی کشور و منافع ملی، عرصه رقابت‌ها و منازعات جناحی و رسانه‌ای نیست و صیانت از آن، مسئولیتی مشترک است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پکن تهران ایران آمریکا شایعه روابط ایران و چین خبر فوری
ایران و آمریکا ممکن است وارد جنگ گسترده‌تر شوند/ تداوم درگیری نظامی به نفع دو طرف نیست
بازخوانی تاریخ/ عجیب‌ترین مأموریت آقای شاعر در دفتر رئیس‌جمهور!
سریال‌های نمایش خانگی؛ از سرگرمی تا عادی‌سازی بی‌احترامی به پدر و مادر!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هماهنگی تهران-پکن-مسکو پیش ازنشست شورای‌حکام
دیدار فرستاده ویژه چین با سفیر ایران در پکن
پکن: توافق ایران و آمریکا تازه آغاز راه است
درخواست چین برای حل دیپلماتیک مسئله‌ هسته‌ای ایران
آیا سرانجام پکن به کمک تهران می‌آید؟!
بازی بزرگ ایران و چین آغاز شد!
ادعاهای عجیب همسر محسن نامجو و پاسخ محسن را ببینید
اعترافات داعشی که 900 نفر را سر بریده است!
لحظات حمله ارتش ایران به پایگاه آمریکا در امارات
لحظات از بین رفتن اپتیما حین سبقت گرفتن
پزشکیان: صداوسیما نمی‌بینیم! / واکنش معنادار جبلی را ببینید
برای شکستن محاصره دریایی تمهیدات لازم اندیشیده شده است / ایران دست روی دست نمی‌گذارد
ویدیوی ترامپ از بمباران جزیره خارگ و زیرساخت نفتی ایران
حمله ارتش تروریستی آمریکا به جزیره لارک/سپاه محل استقرار جنگنده‌های دشمن را درهم کوبید
ویدیوی عجیب از سیل آخرالزمانی نپال
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت
تصاویر کمتر دیده شده از جنگ چهل روزه
لحظه مرگ ناگهانی کاندیدای مجلس حین سخنرانی!
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۹شهریور ۱۴۰۵
9 ویدیو از شلیک و اصابت موشک‌های ایران به پایگاه‌های آمریکا
هاشمیان: فوتبال ایران دچار فسادی شده که سود در ماندن آن است/ عربستان افرادی چون دایی، خاکپور و فرکی را داشت چه کار می‌کرد؟
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۱۱۰ نظر)
صداوسیما؛ رسانه‌ای که رئیس‌جمهور هم تماشایش نمی‌کند! / خنده جبلی در روزگار سخت اقتصادی!  (۱۰۶ نظر)
آغاز مطالبه برکناری معاون رئیس‌جمهور/ تحلیلی بر مغلطه نابجای جعفرخان  (۹۰ نظر)
استوری عجیب یوسف پزشکیان درباره غنی سازی!  (۸۶ نظر)
بازخورد‌های خبر حقوق ۴۷۰ میلیون تومانی این روزها/ مخاطبان: نجومی بگیر جدید را معرفی بفرمایید آقای نماینده!  (۸۱ نظر)
یک ایران، پاسوز سوخت ارزان!/ بساط مفت‌بری باید جمع شود!  (۷۳ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۷۱ نظر)
هشدار جدی درباره تبعات نرخ‌های جدید بنزین/ از تشدید بازار سیاه تا تشکیل شبکه‌های جدید قاچاق!  (۶۷ نظر)
روایت عجیب وزیر صمت از عملکرد دولت در حوزه معیشت؛ رضایت ۸۲ درصدی مردم یا واقعیتِ تورم؟  (۵۸ نظر)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۷ نظر)
حذف کنکور در راه است؟ / فیاضی: وقتی آموزش مجازی است کنکور نمی‌تواند واقعی باشد  (۵۵ نظر)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۱ نظر)
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟  (۵۱ نظر)
ماجرای نامه توهین‌آمیز به فرودگاه سیرجان/ مردم مزاحمند، مدیرعامل گل گهر با خودرو از روی باند خارج شود!  (۴۴ نظر)
یاسمین پهلوی: اسرائیل این‌بار «بمب اتم بزن!» + عکس  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005qH2
tabnak.ir/005qH2