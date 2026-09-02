تصمیم جنجالی پرو در حمایت از ترامپ!

وزارت خارجه پرو در بیانیه‌ای مدعی شد این تصمیم بر پایه «تعهد تاریخی پرو به صلح»، احترام به قوانین بین‌المللی و دفاع از دموکراسی اتخاذ شده است.

به گزارش تابناک؛ لیما همچنین با طرح ادعاهایی علیه جمهوری اسلامی ایران، مدعی شد که با «تضعیف ارزش‌های دموکراتیک در ایران» روبرو است و در همین ارتباط به موضوعاتی از جمله اعتراضات، آزادی مطبوعات، وضعیت زنان و دختران و برخورد با مخالفان سیاسی اشاره کرد.

پرو همچنین نسبت به اختلال در تجارت بین‌المللی از مسیر تنگه هرمز از ماه مارس ابراز نگرانی کرد و مدعی شد ادامه این وضعیت می‌تواند پیامدهایی برای قیمت انرژی و زنجیره‌های تأمین جهانی داشته باشد.

مانع تراشی ایران در مسیر فعالت های آژانس بین المللی انرژی اتمی

وزارت خارجه پرو در ادامه، ایران را به «تحریک به خشونت و تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه» متهم کرد و همچنین مدعی شد تهران در مسیر فعالیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مانع‌تراشی می‌کند.

این اقدام پرو در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت آمریکا طی هفته‌های اخیر فشار بر کشورهای دارای روابط اقتصادی و تجاری با ایران را تشدید کرده و درباره اعمال تحریم‌های ثانویه علیه کشورهایی که به همکاری با تهران ادامه دهند، هشدار داده است.

دولت ترامپ در چارچوب سیاست فشار حداکثری علیه ایران، تلاش کرده است دامنه محدودیت‌ها را از شرکت‌ها و نهادهای ایرانی به شرکای تجاری و اقتصادی تهران نیز گسترش دهد.

این فشارها در حالی افزایش یافته که آمریکا همزمان با تشدید رویارویی نظامی با ایران، کارزار اقتصادی گسترده‌ای را برای محدود کردن تجارت و منابع درآمدی جمهوری اسلامی دنبال می‌کند.

با این‌حال، طبق گزارش خبرگزاری آناتولی، با وجود قطع روابط دیپلماتیک، پرو اعلام کرد روابط کنسولی با ایران همچنان برقرار خواهد ماند تا از منافع و اتباع دو کشور حفاظت شود.

دولت پرو تأکید کرد روابط کنسولی میان دو کشور مطابق با کنوانسیون‌های مرتبط وین ادامه خواهد یافت.

وزارت خارجه پرو همچنین اعلام کرد تصمیم قطع روابط دیپلماتیک را از طریق یک یادداشت رسمی به ایران ابلاغ کرده است.

این یادداشت از طریق سفارت پرو در اکوادور به تهران منتقل شده است؛ سفارتی که نمایندگی همزمان پرو در قبال ایران را نیز بر عهده دارد.

منبع: فارس