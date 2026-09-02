داریل کیمبال می‌گوید درگیری نظامیِ ادامه‌دار و محاصره‌های اقتصادیِ متقابل، به نفع ایران و آمریکا نیست و می‌تواند به بروز جنگی گسترده‌تر منجر شود.

ایران و آمریکا ممکن است وارد جنگ گسترده‌تر شوند/ تداوم درگیری نظامی به نفع دو طرف نیست

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، تحریم‌های اقتصادی جدیدی را علیه تهران اعلام کرده و این اقدامات را «روز دی اقتصادی» توصیف کرده است؛ این تحریم‌ها همزمان با نزدیک شدن به ششمین ماه جنگ آمریکا با ایران انجام شد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، همزمان با اعلام محاصره دریایی بنادر ایران، گفت که این تحریم‌ها، منابع کلیدی درآمد ایران از جمله صنعت نفت و گاز را هدف قرار می‌دهد و از همه کشور‌های جهان خواست که روابط اقتصادی خود را با تهران قطع کنند.

بسنت بعدا نیز اعلام کرد فشار اقتصادی جهت وادار کردن ایران به آمدن پای میز مذاکره و دادن امتیاز است.

داریل کیمبال، مدیر اجرایی انجمن کنترل تسلیحات آمریکا در گفت‌و‌گو با خبرنگار تابناک در خصوص تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا گفت: درگیری نظامیِ ادامه‌دار و محاصره‌های اقتصادیِ متقابل، به نفع مردم هیچ‌یک از دو کشور نیست و می‌تواند به بروز جنگی گسترده‌تر منجر شود.

وی افزود: اختلافات میان دولت ایالات متحده و دولت ایران را نمی‌توان با زور نظامی حل کرد، بلکه تنها از راه دیپلماسیِ جدی و مبتنی بر مذاکره و مصالحه قابل حل است، اما متأسفانه هر دو طرف آن‌چنان که باید از نشان دادن انعطاف‌پذیریِ پرهیز می‌کنند.

وی افزود: این انعطاف پذیری برای موافقت با آتش‌بس، گشایش مؤثر تنگهٔ هرمز، و ازسرگیری گفت‌و‌گو‌ها دربارهٔ وضعیت و آیندهٔ فعالیت‌ها و ذخایر حساس هسته‌ای ایران مصداق دارد ولی در حال حاضر این امر ممکن نیست.

مدیر اجرایی انجمن کنترل تسلیحات آمریکا در پایان گفت: تلاش‌های پاکستان و قطر و شاید دیگر کشور‌ها برای احیای مذاکرات آمریکا و ایران شایستهٔ تقدیر و مهم است و باید مورد استقبال همهٔ طرف‌ها قرار گیرد.