فارابی
ازکی
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
فارابی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی
مدیر انجمن کنترل تسلیحات آمریکا در گفت‌و‌گو با تابناک

ایران و آمریکا ممکن است وارد جنگ گسترده‌تر شوند/ تداوم درگیری نظامی به نفع دو طرف نیست

داریل کیمبال می‌گوید درگیری نظامیِ ادامه‌دار و محاصره‌های اقتصادیِ متقابل، به نفع ایران و آمریکا نیست و می‌تواند به بروز جنگی گسترده‌تر منجر شود.
کد خبر: ۱۳۹۲۵۶۷
| |
694 بازدید
داریل کیمبال

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، تحریم‌های اقتصادی جدیدی را علیه تهران اعلام کرده و این اقدامات را «روز دی اقتصادی» توصیف کرده است؛ این تحریم‌ها همزمان با نزدیک شدن به ششمین ماه جنگ آمریکا با ایران انجام شد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، همزمان با اعلام محاصره دریایی بنادر ایران، گفت که این تحریم‌ها، منابع کلیدی درآمد ایران از جمله صنعت نفت و گاز را هدف قرار می‌دهد و از همه کشور‌های جهان خواست که روابط اقتصادی خود را با تهران قطع کنند.

بسنت بعدا نیز اعلام کرد فشار اقتصادی جهت وادار کردن ایران به آمدن پای میز مذاکره و دادن امتیاز است.

داریل کیمبال، مدیر اجرایی انجمن کنترل تسلیحات آمریکا در گفت‌و‌گو با خبرنگار تابناک در خصوص تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا گفت: درگیری نظامیِ ادامه‌دار و محاصره‌های اقتصادیِ متقابل، به نفع مردم هیچ‌یک از دو کشور نیست و می‌تواند به بروز جنگی گسترده‌تر منجر شود.

وی افزود: اختلافات میان دولت ایالات متحده و دولت ایران را نمی‌توان با زور نظامی حل کرد، بلکه تنها از راه دیپلماسیِ جدی و مبتنی بر مذاکره و مصالحه قابل حل است، اما متأسفانه هر دو طرف آن‌چنان که باید از نشان دادن انعطاف‌پذیریِ پرهیز می‌کنند.

وی افزود: این انعطاف پذیری برای موافقت با آتش‌بس، گشایش مؤثر تنگهٔ هرمز، و ازسرگیری گفت‌و‌گو‌ها دربارهٔ وضعیت و آیندهٔ فعالیت‌ها و ذخایر حساس هسته‌ای ایران مصداق دارد ولی در حال حاضر این امر ممکن نیست.

مدیر اجرایی انجمن کنترل تسلیحات آمریکا در پایان گفت: تلاش‌های پاکستان و قطر و شاید دیگر کشور‌ها برای احیای مذاکرات آمریکا و ایران شایستهٔ تقدیر و مهم است و باید مورد استقبال همهٔ طرف‌ها قرار گیرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
داریل کیمبال تحریم اقتصادی جنگ ایران و آمریکا روز دی
بازخوانی تاریخ/ عجیب‌ترین مأموریت آقای شاعر در دفتر رئیس‌جمهور!
سریال‌های نمایش خانگی؛ از سرگرمی تا عادی‌سازی بی‌احترامی به پدر و مادر!
چرا «فرودگاه‌های شناور» هنوز معادلات قدرت را تغییر می‌دهند؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چرا امارات تجارت با ایران را متوقف کرد؟/ ایران با تهدید منطقه‌ای به تحریم جدید آمریکا پاسخ داد
ترامپ درباره ایران در دنیای توهمات زندگی می‌کند/ همه در این جنگ در حال باختن هستند/ ترامپ ممکن است نتایج انتخابات کنگره را قبول نکند
تحریم‌های جدید علیه ایران چه تأثیری بر مصرف‌کنندگان آمریکایی دارد؟
ادعاهای عجیب همسر محسن نامجو و پاسخ محسن را ببینید
اعترافات داعشی که 900 نفر را سر بریده است!
لحظات حمله ارتش ایران به پایگاه آمریکا در امارات
لحظات از بین رفتن اپتیما حین سبقت گرفتن
پزشکیان: صداوسیما نمی‌بینیم! / واکنش معنادار جبلی را ببینید
برای شکستن محاصره دریایی تمهیدات لازم اندیشیده شده است / ایران دست روی دست نمی‌گذارد
ویدیوی ترامپ از بمباران جزیره خارگ و زیرساخت نفتی ایران
حمله ارتش تروریستی آمریکا به جزیره لارک/سپاه محل استقرار جنگنده‌های دشمن را درهم کوبید
ویدیوی عجیب از سیل آخرالزمانی نپال
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت
تصاویر کمتر دیده شده از جنگ چهل روزه
لحظه مرگ ناگهانی کاندیدای مجلس حین سخنرانی!
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز ۹شهریور ۱۴۰۵
9 ویدیو از شلیک و اصابت موشک‌های ایران به پایگاه‌های آمریکا
هاشمیان: فوتبال ایران دچار فسادی شده که سود در ماندن آن است/ عربستان افرادی چون دایی، خاکپور و فرکی را داشت چه کار می‌کرد؟
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۱۱۰ نظر)
صداوسیما؛ رسانه‌ای که رئیس‌جمهور هم تماشایش نمی‌کند! / خنده جبلی در روزگار سخت اقتصادی!  (۱۰۶ نظر)
آغاز مطالبه برکناری معاون رئیس‌جمهور/ تحلیلی بر مغلطه نابجای جعفرخان  (۹۰ نظر)
استوری عجیب یوسف پزشکیان درباره غنی سازی!  (۸۶ نظر)
بازخورد‌های خبر حقوق ۴۷۰ میلیون تومانی این روزها/ مخاطبان: نجومی بگیر جدید را معرفی بفرمایید آقای نماینده!  (۸۱ نظر)
یک ایران، پاسوز سوخت ارزان!/ بساط مفت‌بری باید جمع شود!  (۷۳ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۷۱ نظر)
هشدار جدی درباره تبعات نرخ‌های جدید بنزین/ از تشدید بازار سیاه تا تشکیل شبکه‌های جدید قاچاق!  (۶۷ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۶۷ نظر)
روایت عجیب وزیر صمت از عملکرد دولت در حوزه معیشت؛ رضایت ۸۲ درصدی مردم یا واقعیتِ تورم؟  (۵۸ نظر)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۷ نظر)
حذف کنکور در راه است؟ / فیاضی: وقتی آموزش مجازی است کنکور نمی‌تواند واقعی باشد  (۵۵ نظر)
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟  (۵۱ نظر)
حمله ارتش تروریستی آمریکا به ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن / کمپ ویژه تیتین هدف قرار گرفت  (۵۰ نظر)
ماجرای نامه توهین‌آمیز به فرودگاه سیرجان/ مردم مزاحمند، مدیرعامل گل گهر با خودرو از روی باند خارج شود!  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005qGl
tabnak.ir/005qGl