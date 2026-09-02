ادعای جنجالی آکسیوس درباره حمله به 2 نفتکش ایرانی

آکسیوس ادعا کرد: ارتش آمریکا در جدیدترین دور از حملات خود به دو نفتکش متعلق به دولت ایران حمله کرد.

به گزارش تابناک؛ رسانه آمریکایی-صهیونیستی آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی مدعی شد: تقریباً ۱۰۰ هدف ایرانی در حملات روز سه‌شنبه مورد حمله قرار گرفتند.

باراک راوید خبرنگار آمریکایی- اسرائیلی که به عنوان بازوی جنگ روانی واشنگتن و تل آویو شناخته می‌شود در وبسایت آکسیوس نوشت که ارتش آمریکا در جریان حملات روز سه‌شنبه، دو نفتکش ایرانی را هدف قرار داده است؛ اقدامی که به گفته مقام‌های آمریکایی، نشان‌دهنده تغییر رویکرد واشنگتن در قبال حملات ایران در تنگه هرمز است.

طبق این ادعا، «نفتکش‌های ایرانی در نزدیکی ساحل ایران و در شمال خط محاصره دریایی آمریکا لنگر انداخته بودند و پهپادهای آمریکایی با شلیک موشک، موتورخانه آنها را هدف قرار دادند».

آکسیوس مدعی شد: این نخستین بار است که آمریکا نفتکش‌های ایرانی را به عنوان اقدامی تلافی‌جویانه در برابر حملات ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز هدف قرار می‌دهد.

یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفت: این اقدام بخشی از سیاست جدید دولت ترامپ با عنوان «نفتکش در برابر نفتکش» است که با هدف افزایش فشار و بازدارندگی در برابر حملات ایران به نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز تصویب شده است.

دستور ترامپ برای حمله به نفتکش‌های ایرانی در پاسخ به حملات ایران، در حالی است که رئیس‌جمهور تروریست آمریکا بارها مدعی شده است که کشتی‌ها به راحتی از تنگه هرمز عبور می‌‌کنند و کنترل این تنگه دست آمریکا است!

منبع: تسنیم