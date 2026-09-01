رئیس‌ جمهور آمریکا با تأیید تجاوز تروریستی کشورش به خاک ایران، از ایران خواست تا به این حملات پاسخی ندهد!

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور آمریکا امروز سه شنبه در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» بار دیگر علیه ایران موضع گیری کرد.

رئیس‌ جمهور آمریکا در تلاش برای آرام کردن فضای ملتهب کشورش متأثر از تجاوز پرهزینه به ایران در این خصوص ادعا کرد: آمریکا همین الان که ما داریم حرف می زنیم، در حال حمله به اهداف ایرانی در نزدیکی تنگه هرمز است. این حملات بزرگ و قدرتمند هستند و به تلافی تلاش ناموفق ایرانیان برای افزودن مین‌ های دریایی به تنگه هرمز، که در حال حاضر فاقد مین است (آنها کاملاً حذف یا منفجر شده‌اند!)، و شلیک ۸ موشک توسط ایرانیان که همگی با موفقیت در پایگاه نظامی ما در اردن سرنگون شدند، انجام می‌شوند!

دونالد ترامپ، بی توجه به نگرانی مضاعف نظامیان کشورش از مورد هدف قرار گرفتن از سوی نیروی دریایی ایران، مدعی شد: اگر ایران به این حمله بسیار موجه پاسخ دهد، دوباره در سطح بسیار سخت‌ تر و بالاتری مورد حمله قرار خواهد گرفت، اما این بزرگ ترین حمله در میان همه آنها نخواهد بود، حمله‌ ای که در انتظار است و وقتی تمام شود، چیز زیادی از جمهوری اسلامی ایران باقی نخواهد ماند!