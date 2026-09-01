فارابی
ازکی
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

تازه‌ترین موضع‌گیری ترامپ علیه ایران

رئیس‌ جمهور آمریکا با تأیید تجاوز تروریستی کشورش به خاک ایران، از ایران خواست تا به این حملات پاسخی ندهد!
کد خبر: ۱۳۹۲۵۱۲
| |
55 بازدید
ترامپ

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور آمریکا امروز سه شنبه در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» بار دیگر علیه ایران موضع گیری کرد.

رئیس‌ جمهور آمریکا در تلاش برای آرام کردن فضای ملتهب کشورش متأثر از تجاوز پرهزینه به ایران در این خصوص ادعا کرد: آمریکا همین الان که ما داریم حرف می زنیم، در حال حمله به اهداف ایرانی در نزدیکی تنگه هرمز است. این حملات بزرگ و قدرتمند هستند و به تلافی تلاش ناموفق ایرانیان برای افزودن مین‌ های دریایی به تنگه هرمز، که در حال حاضر فاقد مین است (آنها کاملاً حذف یا منفجر شده‌اند!)، و شلیک ۸ موشک توسط ایرانیان که همگی با موفقیت در پایگاه نظامی ما در اردن سرنگون شدند، انجام می‌شوند!

دونالد ترامپ، بی توجه به نگرانی مضاعف نظامیان کشورش از مورد هدف قرار گرفتن از سوی نیروی دریایی ایران، مدعی شد: اگر ایران به این حمله بسیار موجه پاسخ دهد، دوباره در سطح بسیار سخت‌ تر و بالاتری مورد حمله قرار خواهد گرفت، اما این بزرگ ترین حمله در میان همه آنها نخواهد بود، حمله‌ ای که در انتظار است و وقتی تمام شود، چیز زیادی از جمهوری اسلامی ایران باقی نخواهد ماند!

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ترامپ ایران حمله قشم تنگه هرمز
چرا «فرودگاه‌های شناور» هنوز معادلات قدرت را تغییر می‌دهند؟
از فروش با نوید تا حذف به پایِ مخاطب؛ جسارتِ «آرش» این بود!
از خواستگاری تا «سوایپ»؛ فرهنگ آشنایی در عصر اینترنت
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اطلاعیه سنتکام درباره حملات جدید به ایران
حمله ارتش تروریستی آمریکا به نقاطی از ایران/ شلیک موشکهای ایرانی به سمت پایگاههای دشمن
تجاوز دشمن آمریکایی در تپه الله اکبر بندرعباس + آمار شهدا
اصابت پرتابه‌های دشمن در حوالی قشم و بندرعباس
وب گردی
پرشین هتل
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۱۱۰ نظر)
صداوسیما؛ رسانه‌ای که رئیس‌جمهور هم تماشایش نمی‌کند! / خنده جبلی در روزگار سخت اقتصادی!  (۱۰۳ نظر)
آغاز مطالبه برکناری معاون رئیس‌جمهور/ تحلیلی بر مغلطه نابجای جعفرخان  (۹۰ نظر)
استوری عجیب یوسف پزشکیان درباره غنی سازی!  (۸۵ نظر)
بازخورد‌های خبر حقوق ۴۷۰ میلیون تومانی این روزها/ مخاطبان: نجومی بگیر جدید را معرفی بفرمایید آقای نماینده!  (۸۱ نظر)
یک ایران، پاسوز سوخت ارزان!/ بساط مفت‌بری باید جمع شود!  (۷۳ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۷۱ نظر)
هشدار جدی درباره تبعات نرخ‌های جدید بنزین/ از تشدید بازار سیاه تا تشکیل شبکه‌های جدید قاچاق!  (۶۷ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۶۷ نظر)
روایت عجیب وزیر صمت از عملکرد دولت در حوزه معیشت؛ رضایت ۸۲ درصدی مردم یا واقعیتِ تورم؟  (۵۸ نظر)
حذف کنکور در راه است؟ / فیاضی: وقتی آموزش مجازی است کنکور نمی‌تواند واقعی باشد  (۵۵ نظر)
شکایت به جای پاسخگویی؛ در بانک سپه چه می‌گذرد؟!  (۵۳ نظر)
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟  (۵۱ نظر)
ماجرای نامه توهین‌آمیز به فرودگاه سیرجان/ مردم مزاحمند، مدیرعامل گل گهر با خودرو از روی باند خارج شود!  (۴۴ نظر)
یاسمین پهلوی: اسرائیل این‌بار «بمب اتم بزن!» + عکس  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005qFs
tabnak.ir/005qFs