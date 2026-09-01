اطلاعیه سنتکام درباره حملات جدید به ایران

سنتکام اعلام کرد: نیروهای آمریکایی امروز ساعت ۱۲ ظهر به وقت شرقی حمله به اهداف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران را آغاز کردند.

به گزارش تابناک، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نیروهای آمریکایی امروز ساعت ۱۲ ظهر به وقت شرقی حمله به اهداف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران را آغاز کردند. این حملات پس از حملات اخیر سپاه پاسداران علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و علیه نیروهای نظامی ایالات متحده مستقر در منطقه انجام می‌شود.