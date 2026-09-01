بسنت: دو سال دیگر تنگههرمز بیارزش میشود
به گزارش تابناک؛ «اسکات بسنت»، وزیر خزانه داری آمریکا امروز سه شنبه در تلاش برای توجیه بخشی از مشکلات اقتصادی ایجاد شده در این کشور به دلیل تبعات تجاوز پرهزینه ترامپ به ایران، با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: ایران تلاش میکند از تنگه هرمز برای تحت فشار شدید قرار دادن (خفه کردن) کشورهای بسیاری، و نه فقط آمریکا استفاده کند.
وزیر خزانه داری آمریکا که در آستانه انتخابات میان دورهای کنگره این کشور شکست هم حزبیهای جمهوریخواه خود را حتمی میداند، کوشید بخشی از شکستهای دولت کشورش علیرغم صرف هزینه دهها میلیارد دلاری در تجاوز علیه تهران را اینگونه توجیه کند: ایرانیها تلاش میکنند از تنگه هرمز بهعنوان یک گلوگاه راهبردی استفاده کنند. این تنگه برای آمریکا گلوگاه نیست، اما برای بسیاری از کشورهای دیگر، گلوگاهی بسیار مهم است.
«اسکات بسنت» ادعا کرد: ظرف ۲ سال این گلوگاه دور زده خواهد شد. در عرض ۲ سال، تنگه هرمز به یک پهنه آبی بی ارزش تبدیل خواهد شد. نفت از طریق خطوط لوله در پهنه خشکی جریان خواهد یافت.
منبع: مهر