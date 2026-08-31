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واکنش سفیر ایران به اظهارات صدر اعظم آلمان

سفیر ایران در آلمان در واکنش به اظهارات صدراعظم این کشور درباره ضرورت پایان جنگ علیه ایران و تأثیر وضعیت تنگه هرمز بر قیمت حامل‌های انرژی تأکید کرد: با اظهارات مقامات آلمان مبنی بر ضرورت فوری پایان جنگ علیه ایران کاملاً موافقم، اما نمی‌توان در سایه تداوم جنگ متجاوزانه، تهدید و تروریسم اقتصادی، تحلیل دقیقی از آینده تنگه هرمز ارائه کرد.
کد خبر: ۱۳۹۲۳۹۸
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سفیر ایران

به گزارش تابناک، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، شامگاه یکشنبه در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی «آ.اِر.د» با اشاره به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و فشارهای اقتصادی ناشی از آن در آلمان، اظهار داشت که برای جلوگیری از تداوم این روند، آلمان باید همراه با شرکای اروپایی خود برای پایان دادن به جنگ علیه ایران تلاش کند.

مرتس همچنین گفت که در صورت باز شدن تنگه هرمز، شرایط در بازار انرژی و قیمت‌ها می‌تواند به سرعت تغییر کند.

در واکنش به این اظهارات، «مجید نیلی» سفیر ایران در آلمان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با اظهارات مقامات آلمان مبنی بر ضرورت فوری پایان جنگ علیه ایران کاملاً موافقم.»

وی افزود: «اما نمی‌توان در سایه تداوم جنگ متجاوزانه، تهدید و تروریسم اقتصادی، نسبت به آینده تنگه هرمز تحلیل دقیقی داشت.»

نیلی در ادامه تأکید کرد: «مسیر روشن است: مهار جنگ‌طلبان یاغی آمریکایی ـ اسرائیلی، پایان تجاوز و بازگشت به تعهدات.»

سفیر ایران در آلمان تصریح کرد: «این فوری‌ترین راه پایان دادن به بحرانی است که اروپا بی‌هیچ منفعتی گرفتار پیامدهای آن شده است.»

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آلمان فردریش مرتس صدر اعظم آلمان ایران آمریکا جنگ تنگه هرمز نفت قیمت نفت
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