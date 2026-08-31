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توضیح معاون وزیر خارجه درباره تحریم‌های جدید آمریکا

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه، با اشاره به تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران گفت: حتی ارزیابی رسانه‌های بیگانه نیز این بوده که این تحریم‌ها نمی‌تواند آن اثری را که آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند، داشته باشد.
کد خبر: ۱۳۹۲۳۷۲
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معاون وزیر امور خارجه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، حمید قنبری تصریح کرد: اگر منظور از این تحریم‌ها این باشد که سیاست‌های کشور تغییر پیدا کند یا فشار به اندازه‌ای باشد که جمهوری اسلامی ایران از سیاست‌های خود که مبتنی بر قوانین و آرای مردم است، دست بکشد، چنین اتفاقی نخواهد افتاد.

قنبری ادامه داد: به‌طور کلی، در تحریم‌های اخیر با توجه به اینکه پیش از این تمامی بخش‌های مهم اقتصاد ایران تحت تحریم قرار گرفته‌اند، شاهد این نخواهیم بود که بخش جدیدی از اقتصاد که قبلاً به هیچ وجه تحت تأثیر تحریم‌ها نبوده، اکنون مشمول تحریم شود.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه تصریح کرد: آنچه آمریکایی‌ها بر آن تأکید دارند، کارآمد کردن تحریم‌های سابق، بستن راه‌های دور زدن تحریم‌ها و مقابله با روش‌های مقابله با تحریم‌هاست.

وی همچنین با اشاره به فشار رسانه‌ای درباره آثار تحریم‌ها گفت: علاوه بر این، فشار رسانه‌ای شدیدی نیز برای اغراق در مورد آثار تحریم‌ها وجود دارد که در این زمینه نیز باید هوشیاری کامل داشت.

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وزارت امور خارجه آمریکا ایران تحریم تحریم های جدید
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
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0
پاسخ
چرا همیشه تاثیر کذار بوده ولی فقط مردم سختی اش را کشیدند ولی اینبار فرق میکند! دیگه نمیشه اراجیفی به استناد یه سری موهومات و مبهم ومنابع ناشناخته داشتو اصل قضیه رو منکر شد، دیگه نمیشه!!!
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