توضیح معاون وزیر خارجه تحریمهای جدید آمریکا
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، حمید قنبری تصریح کرد: اگر منظور از این تحریمها این باشد که سیاستهای کشور تغییر پیدا کند یا فشار به اندازهای باشد که جمهوری اسلامی ایران از سیاستهای خود که مبتنی بر قوانین و آرای مردم است، دست بکشد، چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
قنبری ادامه داد: بهطور کلی، در تحریمهای اخیر با توجه به اینکه پیش از این تمامی بخشهای مهم اقتصاد ایران تحت تحریم قرار گرفتهاند، شاهد این نخواهیم بود که بخش جدیدی از اقتصاد که قبلاً به هیچ وجه تحت تأثیر تحریمها نبوده، اکنون مشمول تحریم شود.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه تصریح کرد: آنچه آمریکاییها بر آن تأکید دارند، کارآمد کردن تحریمهای سابق، بستن راههای دور زدن تحریمها و مقابله با روشهای مقابله با تحریمهاست.
وی همچنین با اشاره به فشار رسانهای درباره آثار تحریمها گفت: علاوه بر این، فشار رسانهای شدیدی نیز برای اغراق در مورد آثار تحریمها وجود دارد که در این زمینه نیز باید هوشیاری کامل داشت.