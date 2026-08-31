به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مارهلم، سامانه تحلیل داده‌های دریایی نوشت: ایران توانایی‌های جدیدی برای شناسایی انتقال کشتی‌به‌کشتی تحت حمایت آمریکا در تنگه هرمز به دست آورده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مارهلم، سامانه تحلیل داده‌های دریایی نوشت: ایران توانایی‌های جدیدی برای شناسایی انتقال کشتی‌به‌کشتی تحت حمایت آمریکا در تنگه هرمز به دست آورده است.

از روز گذشته حملات به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز افزایش پیدا کرده است.