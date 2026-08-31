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افزایش حملات به کشتی‌های تحت حمایت آمریکا

مارهلم، سامانه تحلیل داده‌های دریایی نوشت: ایران توانایی‌های جدیدی برای شناسایی انتقال کشتی‌به‌کشتی تحت حمایت آمریکا در تنگه هرمز به دست آورده است.
کد خبر: ۱۳۹۲۳۳۵
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تنگه هرمز
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مارهلم، سامانه تحلیل داده‌های دریایی نوشت: ایران توانایی‌های جدیدی برای شناسایی انتقال کشتی‌به‌کشتی تحت حمایت آمریکا در تنگه هرمز به دست آورده است.
از روز گذشته حملات به کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز افزایش پیدا کرده است.
مارهلم گزارش می‌دهد، تنها راه موجود برای خروج نفت از تنگه هرمز فعلا اتکا به روش کشتی به کشتی است اما این شیوه هم‌اکنون تحت رصد و اقدام ایران قرار گرفته است. همچنین تانکرترکرز می‌گوید، تنها ایرانی‌ها قابلیت امن کشتی به کشتی در تنگه هرمز را دارا هستند.
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تنگه هرمز کشتی متخلف نفت تانکر ترکرز
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