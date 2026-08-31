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تبلیغ خرید و فروش وام ممنوع شد

انجام هر نوع تبلیغات از طریق هر نوع رسانه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی به هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، فناوری های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمزپول و همچنین فعالیت مرتبط در این حوزه ها اشتغال دارند، ممنوع است.
کد خبر: ۱۳۹۲۲۸۴
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وام

بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل جدید تبلیغات اشخاص تحت نظارت، هرگونه تبلیغ خرید و فروش تسهیلات و امتیاز وام، سپرده بانکی و اجاره حساب را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، هیأت عامل بانک مرکزی «دستورالعمل اجرایی تبلیغات اشخاص تحت نظارت» را تصویب کرد و این دستورالعمل به شبکه بانکی ابلاغ شد.

بر اساس این دستورالعمل که طی بخشنامه شماره ۰۵/۱۳۶۳۱۴ مورخ ۱۴۰۵/۶/۷ به شبکه بانکی ابلاغ شده است، انجام تبلیغات توسط اشخاص تحت نظارت دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی صرفاً با رعایت این دستورالعمل مجاز خواهد بود.

همچنین بر اساس این دستورالعمل انجام هر نوع تبلیغات از طریق هر نوع رسانه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی به هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، فناوری های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمزپول و همچنین فعالیت مرتبط در این حوزه ها اشتغال دارند، ممنوع است.

لازم به ذکر است در این دستورالعمل تاکید شده انجام تبلیغات از طریق رسانه هایی که از سوی مراجع ذی‌صلاح غیرمجاز اعلام شده، ممنوع است. همچنین انجام هرگونه تبلیغات در زمینه خرید و فروش تسهیلات، امتیازهای اخذ تسهیلات، انواع سپرده بانکی، مجوزهای تاسیس و فعالیت اشخاص تحت نظارت و همچنین اجاره حساب ممنوع است.

خاطرنشان می شود در این دستورالعمل، مصادیق تخلف تبلیغات و نحوه رسیدگی به آن مشخص شده است.
گفتنی است «دستورالعمل اجرایی تبلیغات اشخاص تحت نظارت» در ۲۱ ماده و ۳ تبصره در جلسه مورخ ۱۹ مردادماه ۱۴۰۵ هیات عامل بانک مرکزی تصویب شد.

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وام تبلیغ بانک مرکزی ممنوعیت خبر فوری تبلیغات بانکی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۹
0
0
پاسخ
از فردا در اینستاگرام! یا در همان دیوار با یک عنوان دیگه!
جمع کنید این کارها رو!
وقتی به جای وام اشتغال و ... وام ازدواج و فرزندآوری داده می شود، جوانان چه گناهی کردند!
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