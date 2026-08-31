سناتور دموکرات کنگره آمریکا، اقدامات ترامپ درباره جنگ ایران را نشانه‌هایی از ضعف عملکرد او توصیف کرد.

سناتور دموکرات کنگره با انتقاد از سیاست‌های رئیس‌جمهور آمریکا، اقدامات وی در رابطه با جنگ ایران را نشانه‌هایی از ضعف عملکرد او توصیف کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، سناتور دموکرات آمریکایی با انتقاد شدید از سیاست‌های دولت ترامپ، آغاز جنگ علیه ایران بدون برنامه، تهدید عمان، وضعیت ملوانان ناو «آبراهام لینکلن» و کاهش رزمایش‌های مشترک با کره‌جنوبی را نشانه‌هایی از ضعف عملکرد رئیس‌جمهور آمریکا دانست.

مارک کلی، سناتور ایالت آریزونا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شروع جنگ علیه ایران بدون داشتن هیچ برنامه‌ای؛ تهدید به بمباران عمان؛ رنج کشیدن ملوانان در ناو آبراهام لینکلن؛ و کاهش رزمایش‌های نظامی مشترک با کره‌جنوبی. هیچ‌کدام از این اقدامات، آمریکا را قدرتمندتر یا امن‌تر نکرده است.»

وی در پایان تصریح کرد: «ترامپ نمی‌داند دارد چه کار می‌کند.»

کلی پیش‌تر نیز از آنچه سیاست خارجی بی‌برنامه ترامپ در قبال ایران خوانده بود، انتقاد کرده و گفته بود تصمیم‌های رئیس‌جمهور آمریکا، هم آمریکایی‌ها در داخل این کشور و هم نظامیان آمریکایی مستقر در منطقه را در معرض خطر قرار داده است.

