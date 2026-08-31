ازکی
صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ملی گلد
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ازکی
تبلیغات تابناک صفحه خبر
فارابی

سناتور آمریکایی: ترامپ نمی‌داند چه کار می‌کند

سناتور دموکرات کنگره آمریکا، اقدامات ترامپ درباره جنگ ایران را نشانه‌هایی از ضعف عملکرد او توصیف کرد.
کد خبر: ۱۳۹۲۲۵۴
| |
324 بازدید
سناتور آمریکایی

سناتور دموکرات کنگره با انتقاد از سیاست‌های رئیس‌جمهور آمریکا، اقدامات وی در رابطه با جنگ ایران را نشانه‌هایی از ضعف عملکرد او توصیف کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، سناتور دموکرات آمریکایی با انتقاد شدید از سیاست‌های دولت ترامپ، آغاز جنگ علیه ایران بدون برنامه، تهدید عمان، وضعیت ملوانان ناو «آبراهام لینکلن» و کاهش رزمایش‌های مشترک با کره‌جنوبی را نشانه‌هایی از ضعف عملکرد رئیس‌جمهور آمریکا دانست.

مارک کلی، سناتور ایالت آریزونا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شروع جنگ علیه ایران بدون داشتن هیچ برنامه‌ای؛ تهدید به بمباران عمان؛ رنج کشیدن ملوانان در ناو آبراهام لینکلن؛ و کاهش رزمایش‌های نظامی مشترک با کره‌جنوبی. هیچ‌کدام از این اقدامات، آمریکا را قدرتمندتر یا امن‌تر نکرده است.»
وی در پایان تصریح کرد: «ترامپ نمی‌داند دارد چه کار می‌کند.»

کلی پیش‌تر نیز از آنچه سیاست خارجی بی‌برنامه ترامپ در قبال ایران خوانده بود، انتقاد کرده و گفته بود تصمیم‌های رئیس‌جمهور آمریکا، هم آمریکایی‌ها در داخل این کشور و هم نظامیان آمریکایی مستقر در منطقه را در معرض خطر قرار داده است.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
کنگره آمریکا سناتور آمریکایی ترامپ آمریکا خبر فوری ایران جنگ
از خواستگاری تا «سوایپ»؛ فرهنگ آشنایی در عصر اینترنت
حمله ارتش تروریستی آمریکا به جزیره لارک/سپاه محل استقرار جنگنده‌های دشمن را درهم کوبید
از «نه به اعدام» تا حکم تازه؛ صندلی‌ها برای نادره رضایی تمام نمی‌شوند!
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ تحت فشار ضرب‌الاجل ۶۰ روزه درباره جنگ است
لیندسی گراهام که بود؟
سناتور آمریکایی: مهمات ما به دلیل جنگ با ایران تمام شده
سناتور آمریکایی: باید به جنگ غیرقانونی علیه ایران پایان دهیم
دفاع رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از ادامه جنگ علیه ایران
سناتور آمریکایی ترامپ را «احمق» خواند
واکنش هگست به پایان مهلت ۶۰ روزه در جنگ با ایران
سناتور مورفی: با ادامه جنگ، ایران قوی‌تر می‌شود
آخرین روز مهلت قانونی ترامپ برای جنگ با ایران
سناتور مورفی: جنگ با ایران از اول قابل پیروزی نبود
راهبردهای اشتباه ترامپ در حال قوی‌تر کردن ایران است
نماینده کنگره آمریکا: جنگ با ایران، جنگ ما نیست
سناتور مورفی: ترامپ هزاران نفر را کشته و همچنان خواهد کشت
طعنه رهبر دموکرات‌های سنا به عملکرد ترامپ درباره ایران
درگیری داخلی در دولت ترامپ در حال تشدید است
ترامپ به جنگ با ایران ملحق نمی‌شود
نماینده کنگره آمریکا: ترامپ فکر می‌کند فراتر از قانون است
اظهارات عضو کنگره آمریکا در مورد درگیری با ایران
وب گردی
پرشین هتل
مردم پای کارند، آقای مدیر پروازی درگیر حقوق ۴۷۰ میلیونی/ نماینده اهواز: حامیان این مدیران پاسخگو باشند  (۱۱۰ نظر)
استوری عجیب یوسف پزشکیان درباره غنی سازی!  (۸۱ نظر)
تقدیر از تیم اقتصادی در روز‌های گرانی / آقای پزشکیان از کدام کارنامه اقتصادی رضایت دارید؟  (۷۱ نظر)
ماجرای عجیب تعطیلی برخی پمپ‌بنزین‌ها در تهران!  (۶۹ نظر)
بازخورد‌های خبر حقوق ۴۷۰ میلیون تومانی این روزها/ مخاطبان: نجومی بگیر جدید را معرفی بفرمایید آقای نماینده!  (۶۷ نظر)
هشدار جدی درباره تبعات نرخ‌های جدید بنزین/ از تشدید بازار سیاه تا تشکیل شبکه‌های جدید قاچاق!  (۶۷ نظر)
آقای وزیر، آغوش کشور برای کدام باز است؛ نخبگان جوان یا مهاجران افغان؟  (۶۷ نظر)
روایت عجیب وزیر صمت از عملکرد دولت در حوزه معیشت؛ رضایت ۸۲ درصدی مردم یا واقعیتِ تورم؟  (۵۸ نظر)
حذف کنکور در راه است؟ / فیاضی: وقتی آموزش مجازی است کنکور نمی‌تواند واقعی باشد  (۵۵ نظر)
آمریکایی‌ها بیشتر از ما به پایان این شرایط نیاز دارند/ وزیر خزانه‌داری رجزخوانی می‌کند؛ دیگر چه کاری مانده که انجام نداده‌اید؟  (۵۴ نظر)
از پرچم‌گردانی تا تهدید به پناهندگی؛ چرا حاشیه از خواهران منصوریان جدا نمی‌شود؟  (۵۱ نظر)
بنزین ارزان سهم چه کسانی است!/ مردم نگران چه چیزی باشند؟  (۴۸ نظر)
بنزین ۱۰ هزار تومانی؛ نسخه ناترازی یا جرقه گرانی؟ / زندیان: بنزین را نمی‌توان فقط با یک عدد سنجید  (۳۹ نظر)
بنزین ۱۰ هزار تومانی؛ آغاز اصلاح مصرف یا نرخ‌بازی تازه‌!  (۳۷ نظر)
آقای قائم‌پناه! غنی‌سازی را قربانی نکنید؛ رهبری برای همین حق به شهادت رسیدند  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005qBi
tabnak.ir/005qBi