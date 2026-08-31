اعلام آمادهباش هلالاحمر تهران در پی وقوع زلزله
هلالاحمر استان تهران به دنبال وقوع زمینلرزهای به بزرگی 3.8 ریشتر در منطقه پردیس، حالت آمادهباش اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۹۲۲۳۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ بر اساس گزارش اولیه مرکز عملیات اضطراری (EOC) سازمان امداد و نجات، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۸ ریشتر ساعت ۷:۱۹ صبح امروز، ۹ شهریور ۱۴۰۵، در عمق ۸ کیلومتری زمین و حوالی پردیس، در ۱۲ کیلومتری غرب این شهرستان، رخ داد.
با توجه به احساس شدن این زمینلرزه در مناطق شرقی تهران، مرکز عملیات اضطراری استان تهران به شعب و پایگاههای هلالاحمر استان اعلام آمادهباش کرد.
ارزیابیهای میدانی و بررسی وضعیت مناطق تحت تأثیر زمینلرزه در حال انجام است.
شروین تبریزی سخنگوی اورژانس استان تهران نیز گفت: زمینلرزه تاکنون مصدومی نداشته است.
وی افزود: تیمهای ارزیاب به محل زمینلرزه واقع در حوالی پردیس و بومهن اعزام شدهاند.
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