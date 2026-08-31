هلال‌احمر استان تهران به دنبال وقوع زمین‌لرزهای به بزرگی 3.8 ریشتر در منطقه پردیس، حالت آماده‌باش اعلام کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ بر اساس گزارش اولیه مرکز عملیات اضطراری (EOC) سازمان امداد و نجات، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر ساعت ۷:۱۹ صبح امروز، ۹ شهریور ۱۴۰۵، در عمق ۸ کیلومتری زمین و حوالی پردیس، در ۱۲ کیلومتری غرب این شهرستان، رخ داد.

با توجه به احساس شدن این زمین‌لرزه در مناطق شرقی تهران، مرکز عملیات اضطراری استان تهران به شعب و پایگاه‌های هلال‌احمر استان اعلام آماده‌باش کرد.

ارزیابی‌های میدانی و بررسی وضعیت مناطق تحت تأثیر زمین‌لرزه در حال انجام است.

شروین تبریزی سخنگوی اورژانس استان تهران نیز گفت: زمین‌لرزه تاکنون مصدومی نداشته است.

وی افزود: تیم‌های ارزیاب به محل زمین‌لرزه واقع در حوالی پردیس و بومهن اعزام شده‌اند.