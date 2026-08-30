سه کشته و ۱۸ زخمی در پی دو تیراندازی در آمریکا
به گزارش تابناک به نقل از ای بی سی نیوز، مقامات محلی اعلام کردند که در پی تیراندازیهای گستردهای که شب گذشته در شیکاگو و ترنتون در نیوجرسی رخ داد، سه نفر کشته و ۱۸ نفر زخمی شدند.
بر اساس بیانیه اداره پلیس شیکاگو که روز یکشنبه در اختیار ایبیسی نیوز قرار گرفت، اواخر روز شنبه، هنگامی که پلیس در محل حضور داشت و تلاش میکرد تجمع گستردهای را متفرق کند، در پارکی شلوغ در جنوب شیکاگو تیراندازی رخ داد.
پلیس اعلام کرد این تیراندازی حدود ساعت ۱۱:۳۷ شب به وقت محلی در داخل پارک واشنگتن، در محله هاید پارک در جنوب شهر شیکاگو، روی داد.
پلیس و نیروهای آمبولانس در ۲۹ اوت ۲۰۲۶ به محل تیراندازی در پارک واشنگتن شیکاگو اعزام شدند؛ این حادثه یک کشته و ۹ زخمی بر جای گذاشت.
پلیس اعلام کرد یک مرد ۳۵ ساله بر اثر اصابت گلوله به بخشهایی از بدنش زخمی شد و به بیمارستان دانشگاه شیکاگو انتقال یافت، اما در آنجا جان باخت.
به گفته پلیس، ۹ قربانی دیگر تیراندازی، شامل پنج مرد و چهار زن ۲۳ تا ۴۵ ساله، نیز در بیمارستانهای منطقه تحت درمان قرار گرفتند.
تا آن زمان هیچ بازداشتی اعلام نشده بود. پلیس گفت ممکن است بیش از یک فرد مسلح اقدام به تیراندازی کرده باشد.
مقامها اعلام کردند انگیزه این تیراندازی همچنان در دست بررسی است و هیچیک از مأموران پلیس در این حادثه زخمی نشدند.
در همین حال، در فاصله نزدیک به ۸۰۰ مایل از شیکاگو، پلیس با تیراندازی گسترده مشابهی در ساعات اولیه روز یکشنبه در یک منطقه مسکونی در ترنتون، ایالت نیوجرسی مواجه شد.
اداره پلیس ترنتون در بیانیهای اعلام کرد که دستکم دو نفر کشته و ۹ نفر دیگر زخمی شدند. این تیراندازی در خیابان لوکاست، در محله گرینوود و همیلتون، در جنوب مرکز شهر ترنتون، رخ داد.
پلیس اعلام کرد پس از تماسهای اضطراری با شماره ۹۱۱ که در آنها از شنیده شدن چندین صدای شلیک در منطقه خبر داده شده بود، مأموران حدود ساعت ۱۲:۲۵ بامداد به وقت شرق آمریکا به محل اعزام شدند.
۹ قربانی تیراندازی که زنده ماندهاند، در مرکز پزشکی منطقهای کپیتال هلث تحت درمان قرار گرفتند، اما اطلاعاتی درباره وضعیت جسمانی آنان منتشر نشده است.