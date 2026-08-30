به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ تانکرترکرز گزارش داد که میانگین صادرات نفت خام از تنگه هرمز در هفت روز گذشته ۳.۸ میلیون بشکه در روز بوده است. این در حالی است که مقامات آمریکایی تلاش می‌کنند با ارائه گزارش به نهاد‌های فنی این رقم را بین ۹ تا ۱۰ میلیون بشکه نشان دهند. متوسط عبور فعلی نفت از تنگه هرمز در حالی بیش از ۸۰ درصد نسبت به زمان پیش از جنگ کاهش‌یافته که بخشی از این با گذر از تنگه و بخش دیگر از مسیر بندر فجیره امارات و همچنین عمان صادر می‌شود.

طبق گزارش کوبیسی لتر، برنامه عملیات روانی ترامپ با محوریت بزرگ‌نمایی تردد نفت از تنگه هرمز، دو هدف آرام‌کردن بازار‌های جهانی و همچنین مهیاکردن زمینه معامله با ایران بر سر بازکردن این مسیر راهبری را دنبال می‌کند. استاد دانشگاه ناصر هادیان معتقد است که تنگه هرمز در زمان جنگ بسته شده و کارکرد خود را داشته ولی الان باید باز شود، چون اگر تنگه را باز نکنیم امکان معامله خوب با آمریکا از دست می‌رود. اما تحلیلگر انرژی آمریکایی گرگوری برو می‌گوید که دروغ‌های ترامپ بر سر باز شدن تنگه هرمز برای جهان نفت نخواهد شد، همچنین ایرانی‌ها خوب می‌دانند، آینده توسعه آنها تا چه اندازه به این تنگه وابسته است و به نظرم به‌خوبی از این دستاورد حراست خواهند کرد.

طبق گزارش اندیشکده بروئگل، تنگه هرمز می‌تواند درآمدی معادل درآمد سالانه نفت ایران برای تهران به همراه داشته باشد و همچنین یک اهرم برای توسعه آینده ایران و چینش نظم نوین منطقه غرب آسیا تلقی شود.