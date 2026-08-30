قیمت بنزین در اسرائیل رکورد زد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وزارت انرژی و زیرساخت رژیم صهیونیستی از افزایش قیمت بنزین در سرزمین‌های اشغالی از ابتدای ماه سپتامبر خبر داد؛ افزایشی که قیمت بنزین را به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۲ تاکنون می‌رساند. ایران در جریان جنگ رمضان به پالایشگاه‌های اصلی اسرائیل به عنوان مهمترین تولیدکنندگان بنزین اراضی اشغالی حمله کرده بود. بر اساس نرخ جدید، قیمت هر لیتر بنزین ۹۵ اکتان در جایگاه‌های سلف‌سرویس با ۱۶ آگور افزایش به ۸.۲۵ شکل خواهد رسید؛ رقمی معادل حدود ۲.۷۷ دلار برای هر لیتر. این بالاترین قیمت ثبت‌شده بنزین در سرزمین‌های اشغالی طی ۱۴ سال گذشته است.